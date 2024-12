Podle policie žena v Českém Meziříčí hodila své děti do řeky, pak za nimi skočila

V Českém Meziříčí na Rychnovsku došlo k tr**ické události, kterou nyní vyšetřují královéhradečtí kriminalisté. Třicetiletá žena, cizinka, měla podle policie úmyslně hodit své dvě malé děti z mostu do říčky Dědiny. Děti spadly z výšky přes čtyři metry do vody, která je začala unášet. Následně za nimi skočila i jejich matka. Policie tento incident vyšetřuje jako pokus o vraždu.Podle informací policie mladší z dětí při pádu narazilo na betonový břeh, což mu způsobilo zranění. Všechny tři osoby – matka i obě děti – byly po incidentu převezeny do nemocnice, kde jsou nyní hospitalizovány.

Na místě události zasahoval také očitý svědek, který pomáhal s vytažením ženy a dětí z vody. Podle jeho výpovědi žena plačtivě prosila, aby se o incidentu nedozvěděl její manžel. Svědek uvedl, že viděl ženu s dětmi stát na mostě, než se vše odehrálo. „Když jsem se vracel, slyšel jsem volání o pomoc od muže, který se snažil dostat všechny tři na břeh,“ popsal situaci. Dodal, že jako otec malého dítěte nechápe, jak k něčemu takovému mohlo dojít.

„Držel jsem v náručí malého chlapečka, který krvácel. Bylo to strašné, ale jsem rád, že všichni přežili,“ doplnil.

Podle policejní mluvčí Karolíny Macháčkové má rodina, která je cizí státní příslušnosti, platné povolení k pobytu v České republice. Pokud bude ženě prokázána vina, hrozí jí trest odnětí svobody na 15 až 20 let, případně výjimečný trest. Vyšetřování případu pokračuje a kriminalisté provádějí standardní procesní úkony.