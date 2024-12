Agáta Hanychová opět tasila svůj ostrý jazyk a nebrala si servítky. Nazvala manželku Ondřeje Brzobohatého dvoumetrovou lodyhou

Agáta Hanychová, bývalá vicemiss a známá influencerka, opět ukázala, že si nebere servítky a ráda říká věci na rovinu. Tentokrát se ve svém podcastu, který moderuje společně s Ornellou Koktovou, pustila do komentování událostí z letošního galavečera Českého slavíka. Mezi jejími poznámkami se objevila i ostrá narážka na Danielu Brzobohatou, manželku skladatele Ondřeje Gregora Brzobohatého. Hanychová ji označila za „dvoumetrovou lodyhu“, což rozhodně nepůsobilo jako přátelské gesto.Agáta vysvětlila, že tato poznámka vznikla v souvislosti s fotografií, na které ji její partner Mirek Dopita drží v náručí.

Podle jejích slov šlo o vtipnou reakci na to, že Ondřej Brzobohatý byl na galavečeru zachycen, jak drží svou manželku Danielu. „Přišlo mi vtipné, jak teď Ondřej nosí tu svoji dvoumetrovou lodyhu, takže proto jsme udělali tenhle vtip,“ uvedla Agáta ve svém podcastu.

Daniela a Ondřej Brzobohatí byli na slavnostním večeru přítomni a ani oni neunikli pozornosti moderátorů. Aleš Háma, který večer moderoval, si neodpustil narážku na jejich svatbu, která proběhla v září minulého roku v Itálii. Vtipkoval o tom, že Daniela přijala manželovo příjmení, a zmínil Ondřejovu zálibu v převlékání do ženských šatů v rámci jeho drag queen alter ega Tiffany Richbitch. „Za odměnu si Daniela vzala manželovo příjmení Richbitch,“ poznamenal Háma s odkazem na tuto kontroverzní stránku Ondřejovy osobnosti.

Kontroverze však na Českém slavíku nezůstaly jen u Brzobohatých. Další výraznou postavou večera byl zpěvák a frontman kapely Kryštof Richard Krajčo, který je známý svým extravagantním stylem oblékání. Loni na galavečer dorazil s dámskou kabelkou a botami připomínajícími ženské střevíce. Letos se rozhodl pro další neobvyklý outfit – přišel s odhaleným chlupatým hrudníkem a igelitovým pytlem. Jeho volba oblečení opět vzbudila rozruch a rozdělila veřejnost.

Módní stylista Kája Pavlíček se k Richardovu outfitu vyjádřil velmi kriticky. „Nepřijde mi to ani hezké, ani atraktivní. Pokud je dress code ‚black tie‘, tak je to jasné porušení pravidel. Sice má smokingové sako a lakované boty, ale rozhodně to nejsou klasické boty ke smokingu. Jít na takovou společenskou událost bez košile nebo trika je podle mě nevhodné,“ uvedl Pavlíček pro ŽivotvČesku.cz. Dodal, že i když od Richarda Krajča lze očekávat určitou extravaganci, tento styl se podle něj na tak prestižní akci nehodí.

Celkově letošní ročník Českého slavíka opět přinesl mnoho kontroverzí a rozporuplných momentů, které rozvířily veřejnou debatu. Ať už šlo o ostré poznámky Agáty Hanychové, vtipy na účet Brzobohatých nebo extravagantní módní kreace Richarda Krajča, galavečer rozhodně nezůstal bez povšimnutí.