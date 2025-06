Podívejte se na budoucnost našeho bydlení. Japonsko postavilo první robotické město na světě

Japonská Toyota staví budoucnost pod horou Fudži. Za deset miliard dolarů zde vyrůstá Woven City – ambiciózní experimentální město, které má změnit způsob, jakým lidé žijí, pracují a pohybují se. Nejde o klasické chytré město, jakých je dnes plno na papíře. Tohle je reálné testovací prostředí, kde má vše – lidé, budovy, vozidla – fungovat v propojeném ekosystému řízeném umělou inteligencí a napájeném vodíkem. Výstavba začala v roce 2021 na bývalém pozemku závodu Higashi-Fudži, asi 140 kilometrů jihozápadně od Tokia. První fáze, dokončená v roce 2025, pokrývá plochu zhruba pěti baseballových hřišť. V budoucnu se rozroste až na více než 290 tisíc metrů čtverečních. Woven City není otevřené turistům, ale veřejnost by se měla dočkat v roce 2026.

Testovací laboratoř budoucnosti

Základní myšlenkou města je propojit každodenní život s nejnovějšími technologiemi. Domy budou vybaveny roboty, kteří monitorují zdraví, řídí spotřebu energie a zajišťují pohodlí obyvatel. Každá stavba, silnice i služba je propojená do jedné velké digitální sítě, která sbírá data, simuluje chování a umožňuje testování měst budoucnosti v reálném čase.

Místo bude obýváno dvěma skupinami – vynálezci, kteří vyvíjejí a testují nové technologie, a takzvanými tkalci, tedy lidmi, kteří tyto technologie každý den používají a dávají na ně zpětnou vazbu. První stovku obyvatel budou tvořit zaměstnanci Toyoty a partnerských firem, jako jsou Nissin, Daikin nebo UCC. Zatím je město prázdné, ale během první fáze má počet obyvatel stoupnout na 360 a v dlouhodobém výhledu až na 2000.

zdroj: Profimedia.cz

Ne elektromobily, ale vodík a robotika

Zatímco jiné automobilky sází na bateriové elektromobily, Toyota jde vlastní cestou – prosazuje vodík jako hlavní energetický zdroj. Celé město je napájeno z vodíkových palivových článků, doplněných solárními panely a systémy pro recyklaci vody a odpadů. Místo aut na baterie se tu budou po ulicích pohybovat autonomní vozidla e-Palette, původně vyvinutá pro olympiádu v Tokiu. Vozidla budou doplněna podzemní logistickou sítí pro doručování zásilek a svoz odpadu.

Silnice jsou rozděleny na tři zóny – pro chodce, pro pomalou mobilitu (kola, koloběžky) a pro autonomní vozidla. Woven City se tak stává ideálním prostředím pro testování budoucí dopravy bez emisí. Toyota přiznává, že na tomto projektu zatím nechce vydělávat. Je to investice do vize. Analytici věří, že cílem je mimo jiné vyvinout technologie, které by mohly konkurovat projektům jako je Waymo od Googlu. A pokud to znamená postavit celé město, Toyota si to může dovolit.

Název Woven City přitom není náhodný. Vzdává hold počátkům Toyoty jako výrobce automatických tkalcovských stavů. Prapradědeček Daisukeho Toyody, který na projekt dnes dohlíží, chtěl kdysi jen ulehčit práci své matce u ručního stavu. Dnes jeho potomci staví celé město, které má změnit svět.