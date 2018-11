Počet diabetiků v Česku stoupá, na léčbu šly desítky miliard

13:20

V Česku za posledních deset let ubylo dětí, které vědí o tom, že jsou i dětská práva a co znamenají. Celkem 16 procent českých chlapců a děvčat mezi devíti a 17 lety nemá o jejich existenci tušení. Desetina dětí pak pojem slyšela, ale neví, co obsahuje. Před 10 lety o dětských právech a jejich podobě nemělo povědomí celkem 16 procent hochů a dívek, ukázal průzkum, který pro Dětský fond OSN (UNICEF) provedla agentura STEM/MARK.