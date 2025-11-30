Po rozchodu září čím dál tím víc! Svůdná Natálka Jirásková oslnila fotkami z exotického ráje
30. 11. 2025 – 10:46 | Magazín | Jana Strážníková
Za novou fotosérií vyrazila až na Mauricius. A cesta rozhodně stála za to.
Před nějakým časem jsme zpravidla ve větě, ve které se mluvilo o Natálce Jiráskové, zmiňovali také rozchod či hudebníka Adama Mišíka, s nímž sympatická modelka ukončila vztah.
Od nelehkého období už ale uplynulo pár měsíců a opravdu se nezdá, že by si modelka nějak zvlášť rvala vlasy ze samoty. Naopak si svobodu náležitě užívá.
A fanoušci také nemusí smutnit, protože Natálka se samozřejmě dělí o výsledky své modelingové práce a obecenstvo se tak rozhodně má nač dívat.
Nejnovější série vznikla prakticky na druhé straně planety, až v předalekém Mauriciu. Nutno dodat, že cesta rozhodně stála za to, na zlatovlasou krásku je prostě a dobře radost pohledět.
