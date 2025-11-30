Dnes je neděle 30. listopadu 2025., Svátek má Ondřej
30. 11. 2025 – 10:46 | Magazín | Jana Strážníková

Po rozchodu září čím dál tím víc! Svůdná Natálka Jirásková oslnila fotkami z exotického ráje
zdroj: Profimedia.cz
Za novou fotosérií vyrazila až na Mauricius. A cesta rozhodně stála za to.

Před nějakým časem jsme zpravidla ve větě, ve které se mluvilo o Natálce Jiráskové, zmiňovali také rozchod či hudebníka Adama Mišíka, s nímž sympatická modelka ukončila vztah.

Od nelehkého období už ale uplynulo pár měsíců a opravdu se nezdá, že by si modelka nějak zvlášť rvala vlasy ze samoty. Naopak si svobodu náležitě užívá.

A fanoušci také nemusí smutnit, protože Natálka se samozřejmě dělí o výsledky své modelingové práce a obecenstvo se tak rozhodně má nač dívat.

Nejnovější série vznikla prakticky na druhé straně planety, až v předalekém Mauriciu. Nutno dodat, že cesta rozhodně stála za to, na zlatovlasou krásku je prostě a dobře radost pohledět.

Tagy:
rozchod vztahy focení modelka
Zdroje:
Instagram, Super.cz
Profilový obrázek
Jana Strážníková
Sarkastická, rychlá a vždy o krok napřed – tak by své tempo popsala Jana Strážníková, novinářka, která už téměř deset let loví drby, trendy a nečekané momenty v životě slavných. Psaní o celebritách pro ni není jen bulvár – je to způsob, jak vystihnout dobu a náladu společnosti. Ve volném čase ráda uniká od chaosu světa celebrit – chodí do lesa, čte horory a tajně sbírá staré výtisky časopisů Bravo.

