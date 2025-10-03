Pavel odvolil v Černoučku, povolební vyjednávání podle něj nebudou jednoduchá
3. 10. 2025 – 15:11 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Povolební vyjednávání podle prezidenta Petra Pavla nebudou jednoduchá i kvůli příkopům, které jsou mezi současnou vládní koalicí a opozicí.
Pavel to dnes řekl novinářům v Černoučku na Litoměřicku, kde zhruba ve 14:15 odevzdal s manželkou Evou hlas ve sněmovních volbách. O své volbě měl podle svých slov předem víceméně jasno, s chotí podle něj volili stejně.
Nové poslance si budou čeští občané vybírat dnes a v sobotu. Od nedělního rána se bude prezident scházet s lídry stran, které se do dolní parlamentní komory dostanou. Novinářům řekl, že předvolební atmosféra byla poměrně horká a jak koaliční, tak opoziční strany se vůči sobě vymezovaly. "Hledat potom mosty přes příkopy, které byly vykopány, nebude asi úplně jednoduché. Stejně jako nebude jednoduché poskládat většinu ve Sněmovně. Takže si myslím, že jednání asi nebudou jednoduchá," řekla hlava státu.
Kampaň podle Pavla možná nebyla tak agresivní, zároveň ale pokud jde o témata nebo návrhy řešení, byla poněkud plochá, uvedl na dotaz ČTK. "Slyšeli jsme v kampani mnoho různých slibů, ale ne mnoho cest, jak k těm slibům dojít," míní. Za podstatné považuje lidem říci, jak politici zajistí bezpečnost, prosperitu, dlouholetý růst a kde se na to vezmou peníze.
Prezident by si přál, aby volební účast byla minimálně na stejné úrovni jako před čtyřmi lety. Tehdy přesáhla 65 procent. Mnoho lidí je podle Pavla do poslední chvíle nerozhodnutých, protože například řada z voličů stran současné vládní koalice byla zklamaná z některých jejích kroků. Na druhou stranu nechtějí volit žádnou z nynějších opozičních stran. Zvažovali tedy možná nejít volit vůbec, což ale podle Pavla znamená, že by nechali ostatní rozhodovat o vlastním osudu.
Na dotaz slovenských novinářů se prezident vyjádřil ke vztahům se Slovenskem, které podle něj například na úrovni prezidentů, ale i mezilidské, obchodní, kulturní či sportovní jsou dobré. Český kabinet dříve přerušil mezivládní konzultace kvůli rozdílným postojům v bezpečnostních a zahraničněpolitických otázkách. Vztahy se sousedy jsou ale podle hlavy státu důležité, ať už je u moci kdokoli.
Voličské hlasy především určí, zda si většinu ve Sněmovně udrží současné vládní strany, tedy ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a Starostové znovu spolu s Piráty, nebo se k moci vrátí opoziční ANO v čele s expremiérem Andrejem Babišem. Ten před volbami opakoval, že je jeho ambicí vytvořit jednobarevnou vládu, i když by byla menšinová. Volební místnosti budou dnes otevřeny do 22:00, znovu pak v sobotu od 08:00 do 14:00.