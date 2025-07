Piráti chtějí podpořit rodiny slevou na poplatníka i nižším DPH na základní věci

12. 7. 2025 – 6:52 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Vyšší slevu na poplatníka, bonus na první dítě či nižší DPH na základní potraviny a potřeby slibují ve svém předvolebním programu Piráti.

Ekonomický plán, který podle nich přinese úspory devíti desetinám českých rodin, představili dnes na předvolebním mítinku v Praze. Zahrnuje také podporu návratu lidí na pracovní trh, takzvaný energetický kupon či úspory na poplatcích z penzijních fondů.

Piráti představili své plány na rušné křižovatce Anděl v Praze, podle předsedy Zdeňka Hřiba nyní o prázdninách v kampani zamíří před nákupní centra v celé republice. "Podpora rodin je naší hlavní prioritou, založit rodinu a vychovávat děti nesmí být v naší zemi luxus," uvedl Hřib. Zatímco populisté budou rozdávat koblihy a předvolební úplatky, Piráti mají jasný plán skutečných úspor a férového systému, který je rozpočtově neutrální, dodal.

Na svůj volební web umístili Piráti kalkulačku, kde si mohou lidé vypočítat, jakou úsporu by pro ně znamenalo zavedení pirátských návrhů. Rodina se dvěma dětmi by podle Pirátů ušetřila ročně přes 35.000 korun, samoživitelé 18.817 korun a mladý pár bez dětí 18.342 korun. Například u rodiny se dvěma děti by měla sleva na poplatníka znamenat úsporu 7568 korun, sleva na první dítě 7116 korun a snížení DPH 5897 korun.

Návrhy by podle Pirátů neměly dopad na státní rozpočet, chtějí je totiž financovat prostřednictvím úspor a nových příjmů. Má jít o pokrácení či zastropování dotací velkým zemědělským firmám za sedm miliard korun či dotací na finanční produkty za čtyři miliardy. Piráti počítají i s daní z vína a vyváženějším zdaněním alkoholu a tabáku, což podle nich přinese devět miliard. Tři miliardy má státu zajistit legalizace a zdanění trhu s konopím, omezení daňových úniků a výjimek pak celkem 16 miliard.

Svůj takzvaný energetický kupon představili Piráti v červnu. Má podle nich kompenzovat nové povolenky ze silniční dopravy a vytápění budov. Kvůli povolenkám chce opoziční strana také snižovat spotřební daň ve chvíli, kdy ceny povolenek přesáhnou sociálně únosnou míru. Domácnosti by podle představ Pirátů měly dostat zpátky celkově víc peněz, než budou činit přímé dopady nových povolenek na jejich rozpočty.

Piráti aktuálně pracují na své povolební strategii, což je jejich tradiční dokument, podle kterého postupují ve vyjednáváních. "Současný návrh, který předpokládám bude schválen, vylučuje koalici s hnutím ANO," řekl Hřib na dotaz, zda může vyloučit koalici s hnutím bývalého premiéra Andreje Babiše.