Pelta opustil libereckou věznici, trest mu přerušil Nejvyšší soud
15. 10. 2025 – 15:32 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Bývalý předseda české fotbalové asociace Miroslav Pelta opustil dnes krátce před 14:45 v dobré náladě a doprovodu svého advokáta Bronislava Šeráka věznici v Liberci.
Trest na 5,5 roku za zmanipulování sportovních dotací mu dnes přerušil Nejvyšší soud, ve věznici byl Pelta od pátku minulého týdne.
Novinářům řekl, že s propuštěním počítal s ohledem na to, že už před týdnem rozhodl Nejvyšší soud (NS) o přerušení trestu bývalé náměstkyně ministryně školství Simony Kratochvílové, která si ve stejné kauze vyslechla šestiletý trest.
"Samozřejmě, dokud to není černé na bílém, nejsem z věznice venku, tak člověk má pochybnosti," řekl Pelta. Uvedl, že za pět dnů pobytu ve věznici se nepotkal s žádným jiným odsouzeným. "Byl jsem na cele sám," uvedl. I na vycházky chodil sám.
Jeho první kroky po propuštění budou směřovat za rodinou, a když mu to zdraví dovolí, chce jít o víkendu i na fotbal. "Uvidím, jak mi dopadne v pátek vyšetření u doktora, ale jen když to trošku půjde, tak bych chtěl," řekl.
Zdravotní problémy má dle svých slov už více než měsíc. Kvůli nim mu soud schválil i pozdější nástup do vězení. "Od pátého září jsem byl průběžně v nemocnici, v Jablonci a pak ve vojenské (v Praze). Nejdřív jsem měl žlučníkový záchvat s ucpáním žlučovodu a pak jsem byl na operaci se žlučníkem. To ještě nemám doléčené, takže jsem jezdil i tady ve věznici na převazy do Jablonce do nemocnice," dodal Pelta.
Přerušením trestu u Pelty i Kratochvílové reagoval NS na složitou procesní situaci. Zatím totiž nevyřídil dovolání bývalého nejvyššího státního zástupce Igora Stříže v téže kauze. Střížovo dovolání směřuje proti rozhodnutí, které předcházelo verdiktu, na jehož základě zamířili Kratochvílová a Pelta do vězení. Pokud by NS dovolání vyhověl, vedlo by to i ke zrušení následných rozhodnutí, a to včetně rozsudku, na jehož základě se oba dostali za mříže.
Pelta s tehdejší náměstkyní ministryní školství Kratochvílovou podle pravomocného rozsudku ovlivnili v roce 2017 přidělení ministerských peněz 18 konkrétním žadatelům programu pro materiálně-technickou podporu sportovních klubů. Pelta podle vyšetřování předložil Kratochvílové seznam žádostí, které preferoval. Pelta i Kratochvílová vinu od počátku odmítají.