Pavel pokračuje v jednáních s nominanty, Turek se kvůli zdraví omluvil
8. 12. 2025 – 8:47 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Prezident Petr Pavel dnes pokračuje v jednáních s ministerskými nominanty vznikající koaliční vlády ANO, SPD a Motoristů.
Na Hrad však dorazí jen dva Motoristé z očekávaných tří. Kontroverzní kandidát na ministra životního prostředí Filip Turek, jehož setkání s prezidentem bylo napjatě očekávané, se omluvil ze zdravotních důvodů. Uvedl, že se mu ozvaly staré problémy se zády, podle spolustraníků jej trápí vyhřezlá ploténka. Proti Turkovu jmenování má hlava státu výhrady, minulý týden Pavel označil za málo pravděpodobné, že se Turek členem vlády stane.
Pavel se tak dnes dopoledne setká jen s kandidátem na ministra kultury Oto Klempířem a poté s potenciálním ministrem sportu, prevence a zdraví Borisem Šťastným.
Prezident opakovaně uvedl, že má s Turkovým jmenováním problém. Poslanec čelí kritice za rasistické a homofobní příspěvky na sociálních sítích. Za výroky se omluvil, autorství některých odmítá. Kontroverze vzbudilo také Turkovo majetkové přiznání či informace, podle nichž před osmi lety vyhrožoval zaměstnanci saúdskoarabské ambasády. Turek čelil rovněž kritice, že při připomínce 17. listopadu jednomu z oponentů hrozil slovy, že mu "zahajluje do ksichtu".
Motoristé za Turka nehledají náhradu, věří, že by mohl prezidenta přesvědčit. Turek své kauzy označuje za mediální, dříve uvedl, že je prezidentovi chce vysvětlit.
Pavel minulý týden naznačil, že by možná nejlepším řešením byla kompetenční žaloba, na jejímž základě by Ústavní soud vyjasnil podmínky jmenování ministrů. Motoristé však podle svého předsedy Petra Macinky o žalobě neuvažují a sází na dialog.