Pavel dnes přijme kandidátku na ministryni Decroix, jmenovat by ji měl v úterý

9. 6. 2025 – 10:08 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Prezident Petr Pavel dnes dopoledne na Pražském hradě přijme kandidátku občanských demokratů na ministryni spravedlnosti Evu Decroix.

Místopředsedkyně ODS by na postu měla nahradit svého stranického kolegu Pavla Blažka, který podal demisi kvůli spornému přijetí bitcoinů za miliardu korun od odsouzeného obchodníka s drogami. Očekává se, že Pavel jmenuje Decroix v úterý.

Decroix ve čtvrtek řekla, že zadá v úřadu kvůli bitcoinové kauze audit procesů a pravidel, který provede externí firma. Veřejnost chce s výsledky prověrky seznámit do konce srpna, tedy ještě před volbami do Sněmovny. Zároveň bezodkladně po nástupu do funkce předloží vládě časovou osu kauzy. Na ministerstvo hodlá přivést nezávislého koordinátora z justice, jenž bude o záležitosti nestranně informovat.

Ministerstvo spravedlnosti přijalo bitcoiny od Tomáše Jiřikovského, který v roce 2017 skončil ve vězení za zpronevěru, obchod s drogami a nedovolené ozbrojování. Blažek přijetí daru hájil tím, že na transakci nebylo nic nelegálního a že se neprokázalo, že bitcoiny pocházejí z trestné činnosti. Odmítl také, že by šlo o praní špinavých peněz. Opozice kvůli kauze požadovala demisi celé vlády, případně ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS).

Pavel v úterý před poslanci řekl, že kauza má mimořádně škodlivý potenciál, může snížit důvěru ve spravedlnost i instituce a poškodit Česko v zahraničí. Věcí se zabývá Národní centrála proti organizovanému zločinu a Vrchní státní zastupitelství v Olomouci, které kauzu prověřují pro podezření ze zneužití pravomoci, z legalizace výnosů trestné činnosti a z nedovoleného nakládání s drogami.