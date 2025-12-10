Konečně štěstí? Sámer Issa přestal chodit kolem horké kaše a vyznal lásku překrásné zpěvačce
10. 12. 2025 – 7:31 | Magazín | Jiří Rilke
Že by se na věčného mládence a nešťastného rebela konečně usmála pravá láska?
Nezaměnitelný zpěvák Sámer Issa vysílá do světa poměrně smíšené signály. Že je mu společnost zpěvačky Lucie Junkové, která vystupuje pod uměleckým jménem Lucy Junk, velmi příjemná a to nejen v pracovní rovině, bylo tak nějak jasné už delší dobu.
Jenže před nedávnem se zas vyjadřoval ve smyslu, že by s ní rád nevázal vztah, jenže byl odmítnut: „Já díky tomu, že jsem strávil hodně času s tou Luckou, tak by to bylo super, ale ve finále Lucka mi sama řekla, že není čas na žádný takový věci, takže my spolu trávíme spoustu času a je to taková kompenzace mezi prací a osobním životem,“ popsal Sámer pro eXtra.cz.
Nakonec ale, zdá se, překrásnou blondýnku přeci jen udolal. Na Instagramu totiž přišel s láskyplným vyznáním a tentokrát už okolo horké kaše rozhodně nechodil.
„Naše cesty se srazily jak dvě komety, co si vesmír schoval na speciální moment. Zamíchaly kartama osudu tak tvrdě, že i tarot by se zarosil. A víš, co je nejšílenější? Že od té chvíle nechci hrát žádnou hru, kde nejsi ty moje eso,“ napsal na Instagramu ke společné fotografii.
Lucy reagovala emotikony srdíček a polibků, takže to tentokrát opravdu vypadá, že se Sámer konečně dočkal opětovaných citů.
Pár se seznámil díky spolupráci na písni Věřím v tebe: „Díky stříhání spolu trávíme každý den i noc a samozřejmě je to jedna z mála holek, které přišly do mého života, a je to takové, že kvůli ní chci být lepší,“ prozradil Sámer už dřív.
