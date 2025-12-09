Papež řekl Zelenskému, že ke spravedlivému a trvalému míru je zapotřebí dialogu
9. 12. 2025 – 17:12 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Papež Lev XIV. na dnešním setkání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským, který je na návštěvě Itálie, uvedl, že je zapotřebí pokračovat v dialogu s cílem dosáhnout spravedlivého a trvalého míru na Ukrajině.
Informovala o tom agentura Reuters s odkazem na prohlášení Vatikánu.
Papež zdůraznil, že "je třeba pokračovat v dialogu, a vyjádřil naléhavé přání, aby současné diplomatické iniciativy vedly ke spravedlivému a trvalému míru", uvedla v prohlášení ke schůzce papežova kancelář. "Kromě toho se diskutovalo také o otázkách válečných zajatců a o nutnosti zajistit návrat ukrajinských dětí k jejich rodinám," dodal Vatikán, který v otázce dětí zprostředkovává jednání mezi Kyjevem a Moskvou.
V souvislosti s únosy ukrajinských dětí z okupovaných území do Ruska vydal Mezinárodní trestní soud v Haagu v roce 2023 zatykač na ruského prezidenta Vladimira Putina, z jehož rozkazu ruská armáda v únoru 2022 zahájila invazi na Ukrajinu.
Zelenskyj se s papežem setkal v jeho letním sídle Castel Gandolfo, které leží asi 25 kilometrů jihovýchodně od Vatikánu. Odpoledne kolem 15:00 se má ukrajinský prezident sejít v Římě s italskou premiérkou Giorgiou Meloniovou.
Setkání s papežem a Meloniovou následuje po pondělních jednáních Zelenského s lídry Británie, Francie a Německa i s čelnými představiteli Evropské unie, jejichž cílem bylo vyjádřit podporu napadené zemi a vyvážit návrh mírové dohody mezi Ukrajinou a Ruskem navržený Spojenými státy. Zelenskyj po pondělních schůzkách uvedl, že Ukrajina s Evropou chtějí svůj návrh podoby mírového plánu dokončit do dneška, aby ho mohly předat Spojeným státům.