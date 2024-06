Okamura označil volební výsledek SPD za neúspěch, chce se víc věnovat občanům

Za neúspěch označil předseda Svobody a přímé demokracie (SPD) Tomio Okamura výsledek koalice SPD a Trikolory v nynějších volbách do Evropského parlamentu. Podle něj nedostatečně bojovali o přízeň potenciálních voličů a získali hlasy zejména tvrdého jádra svých příznivců. Novinářům v pražském Hotelu Duo řekl, že SPD musí mnohem aktivněji oslovovat voliče a a ukazovat, že o jejich hlasy stojí. Dodal, že ve středu bude mít setkání s francouzskou političkou Marine Le Penovou, jejíž krajně pravicové Národní sdružení vyhrálo eurovolby ve Francii ziskem 32 procent hlasů. Schůzka se bude týkat struktury frakce Identita a demokracie (ID), v níž SPD je.

V Evropském parlamentu bude za SPD dosavadní europoslanec Ivan David, preferenční hlasy jej dostaly z druhého místa kandidátky před lídra Petra Macha (SPD). SPD s Trikolorou získaly jeden mandát za zisk 5,73 procent hlasů. V minulých volbách do Evropského parlamentu získala SPD přes devět procent a dva mandáty.

"Vidíme, že strany s podobným programem nás předstihly. Přesvědčily občany, že další subjekty dokážou zabojovat více než SPD. A na to musí být jediná odpověď, že my musíme zabojovat o občany,“ řekl Okamura. "Připadá mi, že jak je nás hodně, máme hodně zastupitelů, tak jsme určitým způsobem částečně zpohodlněli. Bylo vidět, že v tom našem politickém spektru tady teď jsou subjekty, které chtěly víc,“ řekl Okamura.

Za zklamání označil výsledek také zvolený kandidát Ivan David, protože je podle něj velmi nekomfortní být za politickou stranu v Evropském parlamentu sám. "Nemůžeme si rozdělovat práci, nemůžu dělat všechno a můžu se soustředit jen na část agendy," řekl David. Dodal, že se bude ucházet o členství v zemědělském výboru a výboru pro životní prostředí. Domnívá se, že předstihl lídra kandidátky Petra Macha proto, že je delší dobu v aktivní politice, na čemž se shodl s Okamurou i Machem. "On byl pět let aktivní a známý, já jsem byl sedm let mimo politiku," řekl Mach.

Na dotaz, zda by pro SPD přicházelo v úvahu rozšíření koalice o další strany, které byly v nynějších volbách do europarlamentu úspěšné, řekl Okamura, že budou vyhodnocovat situaci po podzimních krajských volbách. Dodal, že také počkají na volební průzkumy do Poslanecké sněmovny.

Neúspěšní kandidáti koalice Mach a Zuzana Majerová (Trikolora) se shodli, že mají radost z úspěchu konzervativních pravicových hnutí a stran v dalších státech Evropy. Podle nich bude větší šance prosadit pro SPD důležitá témata jako zrušení takzvané Zelené dohody pro Evropu, která má výazně snížit úroveň emisí v EU. Krajní pravice v Evropském parlamentu výrazně posílí, velkého úspěchu dosáhla zejména ve Francii, kde prezident Emmanuel Macron již oznámil rozpuštění parlamentu a vypsání nových voleb. Pravicoví politici byli úspěšní také v Německu nebo Itálii.

České eurovolby opět vyhrálo ANO před koalicí ODS, KDU-ČSL a TOP 09, následují Přísaha s Motoristy, Stačilo!, STAN, Piráti a SPD s Trikolorou.