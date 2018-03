Odvolání Ondráčka visí ve vzduchu. Babiš i KSČM se rozhodnou v úterý

AKTUALIZOVÁNO AKTUALITA - Aktuality autor: von

V pátek do čela sněmovní komise pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) zvolený Zdeněk Ondráček (KSČM) může brzy o tuto funkci přijít. V úterý to projedná poslanecký klub hnutí ANO, oznámil dnes premiér v demisi Andrej Babiš. I komunisté se budou této otázce věnovat během úterního zasedání poslaneckého klubu. Předseda strany Vojtěch Filip potvrdil, že se jedná o jedno z klíčových témat ohledně případné podpory Babišovy vlády. Tisíce lidí proti Ondráčkově zvolení večer demonstrovalo v Praze a dalších městech.

"Své stanovisko k této věci, která má zásadní vliv, sdělím po osobním jednání s panem předsedou Babišem," odpověděl Filip na dotaz, zda zvažovaný krok ANO nějak změní postoj KSČM k druhému Babišově kabinetu. Komunisté s ANO vyjednávají o zabudování svých programových priorit do vládního prohlášení s tím, že jsou ochotni druhou Babišovu vládu tolerovat.

Bývalý policista Ondráček, který se podílel na zásazích proti demonstrantům před listopadem 1989, byl do čela komise zvolen na třetí pokus minulý pátek a volba vzbudila kontroverze, jak kvůli jeho minulosti, tak pro jeho současný postoj k ní. Ondráček už dřív prohlásil, že působení u komunistické policie nelituje. Proti zvolení mají dnes večer protestovat lidé v 11 městech. Babiš v neděli na svém facebooku uvedl, že navrhne Ondráčkovo odvolání z čela komise.

Babiš, který je dnes s částí ministrů na návštěvě Zlínského kraje, odmítl komentovat, zda jej už Filip oslovil s žádostí o setkání, jak o tom předseda KSČM psal na sociálních sítích. "My se určitě brzy potkáme, určitě to nebude v přímém přenosu v médiích," řekl dnes novinářům Babiš. Dodal, že klub ANO byl v daném případě rozpolcený, neví, jak úterní jednání dopadne, a nechce spekulovat.

Babiš volbě pomohl

Opoziční politici dnes premiéra v demisi kritizovali, že bez poslanců ANO by Ondráček nebyl zvolen, a Babiš tomu mohl lehce zabránit. Podle hnutí Starostů a nezávislých (STAN) by Babiš neměl svádět na jiné odpovědnost za Ondráčkovu volbu. Zvolení Ondráčka podle STAN prokazatelně umožnili právě poslanci Babišova hnutí. Babiš by neměl na toto téma účelově lhát a ohýbat realitu, uvedli poslanci STAN v otevřeném dopise v reakci na nedělní premiérovo vyjádření, které odmítl i předseda ČSSD Jan Hamáček.

"Tímto Vás žádáme, abyste ve svých veřejných prohlášeních na toto téma účelově nelhal a nesváděl odpovědnost za tuto volbu na nás," napsali poslanci STAN. "Nevěříme, že někdo ve Vámi vlastněném hnutí by šel proti Vašemu názoru. Pokud byste Ondráčka do čela komise pro dohled nad GIBS nechtěl, umíte to zařídit jednou hromadnou smskou," dodali.

Podobně reagoval na Babiše Hamáček. "Stačilo, aby Andrej Babiš svým poslancům doporučil pro kandidáta KSČM nehlasovat. Namísto toho premiér v demisi naprosto účelově a cynicky otočil poté, co se proti volbě postavilo veřejné mínění," sdělil Hamáček s odkazem na dnešní demonstrace proti Ondráčkovi.

Demonstranti kritizovali i Babiše

V dolní části Václavského náměstí připravili organizátoři 40 petičních stánků. Protesty na facebooku svolali také do Brna, Ostravy, Olomouce, Plzně, Písku, Jihlavy, Českých Budějovic, Liberce, Hradce Králové a Rožnova pod Radhoštěm. V hlavním městě akce symbolicky vyvrcholila v 19:00, kdy účastníci za hlasitého pískotu pozvedli nad hlavy obušky vytvořené z petičních archů a dalších papírů. Pražská policie počet účastníků akce nekomentovala, podle zpravodaje ČTK byla zaplněná většina z dolní části náměstí. Před 20:00 se demonstranti začali zvolna rozcházet.

Účastníci shromáždění přišli často s transparenty zaměřenými na Babiše, který v neděli Ondráčkovo zvolení kritizoval. Podobně jako opoziční politici upozorňovali účastníci manifestace na to, že právě Babišovo hnutí se na zvolení Ondráčka svými hlasy ve Sněmovně podílelo. Na transparentech se objevila hesla "Nechceme estébáky ve vládě", "Ne návratu estébáků a esenbáků k moci", "ANO, to myslíte vážně?" či ironické "Pusťte na nás Ondráčka".

Lidé provolávali hesla "Bureše do koše", "Babiše nechceme", "Svobodu nedáme", "Národa ostuda" či "Komouše nechceme". Po symbolickém vyvrcholení akce v 19:00 se ozývalo také "Máme toho dost", "Hanba vládě" či "Zakázat komouše". V davu se objevily české vlajky a několik vlajek Evropské unie. Krátce předtím, než se lidé začali rozcházet, zpívali také českou hymnu.