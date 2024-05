Oceněný moderátor televize varoval před orbánizací médií na Slovensku

Moderátor slovenské televize Markíza Michal Kovačič, který tento týden získal už podruhé novinářskou cenu za diskusní pořad Na telo, dnes v živém vysílání zkritizoval vedení stanice a varoval před takzvanou orbánizací médií na Slovensku. Upozornily na to některé slovenské zpravodajské weby. Denník N píše, že napětí v nejsledovanější televizi v zemi narůstá, list Sme, že Markíza neustála tlak.

V úterý večer si moderátor Kovačič převzal novinářskou cenu za politický pořad Na telo a o tři dny později Markíza oznámila, že tuto relaci po eurovolbách předčasně stahuje z vysílání, píše list Sme, který upozorňuje, že v minulosti televize tuto nejsledovanější politickou debatu vysílala až do konce června a v létě měla přestávku. O tom, zda a v jaké podobě se pořad na obrazovky na podzim vrátí, se podle listu teprve rozhodne. Markíza v pátek avizovala, že bude hledat vhodný formát nedělní politické debaty a v oficiálním prohlášení hovořila o potřebě "zajistit názorovou pluralitu".

Kovačič dnes krok vedení zkritizoval a uvedl, že namísto podpory sledovaného pořadu padlo rozhodnutí jeho díly škrtat. Boj o podobu zpravodajství televize Markíza podle něj trvá už měsíce a redaktoři čelí tlaku nejen od politiků, ale i vlastního vedení.

"Slovensko právě zažívá boj o orbánizaci našich televizí, na veřejnosti se debatuje o budoucnosti (veřejnoprávní televize a rozhlasu) RTVS. Tento boj se ale ve skutečnosti odehrává všude," prohlásil na konci diskusního pořadu Kovačič, který poté varoval, že pokud se tento proces nepodaří zastavit, bude to mít zničující následky pro slovenskou demokracii.

Vedení Markízy dnes vpodvečer podle Denníku N obvinění z cenzury odmítlo jako "nekorektní a neodůvodněná" a uvedlo, že redakce zpravodajství pracuje v souladu s profesionálními a etickými normami.

Zmíněný termín orbánizace médií odkazuje na způsob, jakým maďarský premiér Viktor Orbán a jeho vláda postupně získali kontrolu nad médii ve své zemi s cílem, aby bylo mediální prostředí v Maďarsku nakloněno vládní straně Fidesz, napsal server Aktuality.sk. Připomněl, že Orbánova vláda ovládla veřejnoprávní média, ovšem lidé blízcí premiérovu Fideszu také soukromé mediální společnosti.

Slovenský parlament tento týden hlasy vládních poslanců v prvním čtení schválil nový zákon o veřejnoprávní televizi a rozhlasu, kterým chce mimo jiné dosáhnout výměny nynějšího ředitele stanice. O vládním návrhu začala sněmovna jednat před týdnem ve středu. Téhož dne ale byla schůze přerušena v reakci na atentát na premiéra Roberta Fica. Zadržený útočník podle soudu řekl, že nesouhlasí s politikou vlády. Opozice nový zákon kritizuje a tvrdí, že vláda chce veřejnoprávní médium ovládnout.

Představitelé nynější vládní koalice na Slovensku dlouhodobě kritizují RTVS i další média. Fico loni poté, co se stal počtvrté slovenským premiérem, ohlásil bojkot Markízy, která patří do skupiny PPF rodiny zesnulého českého podnikatele Petra Kellnera, dále listů Denník N a Sme, jakož i zpravodajského portálu Aktuality.sk. Tvrdil, že otevřeně projevují nepřátelské politické postoje.

Denník N na konci února napsal, že v zákulisí televize Markíza zuří souboj o podobu zpravodajství. Uvedl, že nový šéf zpravodajství Markízy, český novinář Michal Kratochvíl, který do funkce nastoupil na začátku roku, prosazuje menší důraz na politické zprávy a od redaktorů chce, aby se vyhýbali konfrontacím s vládními politiky. Podle deníku Sme se vládní politici v dubnu dohodli, že do pořadu Na telo nebudou chodit. Není to přitom jediná relace, která zažívá tlak, upozornil list Sme. Před několika týdny podle něj skončil pořad Na hrane televize JOJ s odůvodněním, že do něj koaliční politici odmítali chodit.