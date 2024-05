Hokejisté slaví po 14 letech zlato na MS, ve finále zdolali Švýcarsko 2:0

Čeští hokejisté dosáhli po 14 letech na zlato na mistrovství světa. Ve finále domácího turnaje v Praze vyhráli nad Švýcarskem 2:0. Vítězný gól vstřelil v čase 49:13 hvězdný kanonýr Bostonu David Pastrňák, pro něhož to byl ve čtvrtém utkání na turnaji vůbec první bod. Výsledek pečetil 19 sekund před koncem při power play do prázdné branky David Kämpf. Třetím čistým kontem na šampionátu pomohl k triumfu gólman Lukáš Dostál.

Češi dosáhli na zlato poprvé od vítězství v roce 2010 v Kolíně nad Rýnem a Mannheimu, u kterého byl i současný kapitán týmu Roman Červenka. Svěřenci trenéra Radima Rulíka vyhráli v éře samostatného Česka posedmé, šest zlatých medailí získalo bývalé Československo. Doma získali zlato poprvé od roku 1985.

Po desetiletém půstu na velkých mezinárodních akcích vybojovali Češi druhou medaili za poslední tři ročníky po bronzu z roku 2022 v Tampere a Helsinkách. Švýcaři ziskem stříbra vyrovnali svůj historický počin z let 1935, 2013 a 2018.

"Je to neskutečný pocit. Byl to těžký zápas. Víš, že jsi hrozně blízko a tlak je obrovský. Nechceš přijít o šanci. Já jsem věděl, že pro mě se už nebude opakovat. Proto byl tlak velký. Ale zvládli jsme to," řekl novinářům kapitán Roman Červenka.

Český tým se musel obejít bez potrestaného obránce Jana Rutty, ale i se zraněním v obličeji nastoupil bek Jakub Krejčík a jako sedmý bek se zařadil do hry i Jan Ščotka, který dnes doplnil soupisku místo nemocného útočníka Jakuba Fleka.

V první velké šanci se objevil v 5. minutě po Kašeho přihrávce Červenka, ale před brankovištěm netrefil puk. V polovině úvodní části kryl po kombinaci Zachy a Pastrňáka Genoni Palátovu šanci. Dostál si poradil s Hischierovou střelou. Švýcarský gólman musel krýt Kašeho pokus po přihrávce Kempného. V 17. minutě byli blízko branky Švýcaři a Bertschyho pokus z pravého kruhu trefil protější tyč.

V úvodu druhé části vytěsnil Kubalíkovu střelu od modré čáry Genonni maskou. Na druhé straně zahrozil Simion. Při následném Berstchyho vyloučení zasáhl švýcarský gólman levým betonem při Červenkově střele a Pastrňákovu přihrávku opět českému kapitánovu stihl zablokovat bruslí Marti. Přesilovku ukončilo 72 sekundách Palátovo vyloučení. V krátké početní výhodě Švýcarů prověřili Dostála Niederreiter a Josi.

Při Forově vyloučení vypálil nejdříve z levého kruhu Pastrňák, ale Genoni jeho ránu kryl. Na konci početní výhodě to zkoušel ze stejné pozice Nečas a už po skončení přesilovky trefil z pravého kruhu bližší tyč Kubalík. Šanci Švýcarů měl Fiala a při Gudasově trestu za vyhození puku do hlediště neprostřelil z pozice mezi kruhy Dostála Niederreiter. Ve 40. minutě našel zpoza branky Pastrňák Kämpfa, který zamířil do levé tyče.

V úvodu třetí třetiny po střele Stránského dorážel Tomášek. Na druhé straně po Forově střele a Thürkaufově teči Dostálovi pomohla levá tyč. Ve 48. minutě hru přerušila výměna prasklého plexiskla poté, co Palát narazil na mantinel Glausera. V polovině třetí části nabil Kundrátek na levý kruh Pastrňákovi, který se svou typickou ránou trefil k bližší tyči.

"Byl to vyrovnaný zápas, přáli bychom si trochu klidnější průběh. Ale takové je finále. Nakonec rozhodl signál z buly a jsem rád, že vyšel. Jsem pyšný a šťastný," uvedl Pastrňák.

Dostál si poradil s dorážkou Andrighetta i s Bertschyho tečí Thürkaufovy střely. Při power play zkusil Dostál podobně jako v semifinále proti Švédsku korunovat svůj výkon i gólem, ale puk soupeř zachytil. Pojistku zařídil po spolupráci Kubalíka s Nečasem do prázdné branky Kämpf.

"Až 20 sekund do konce, jak se trefil Kämpfík, jsem věděl, že už to dotáhneme. A v ten moment už ve mně propukla radost. Tlak a všechno odpadlo, už jsem věděl, že budeme mistři světa," prohlásil Dostál.