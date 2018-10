Obchodní dohoda NAFTA je vylepšena, dmou se Spojené státy a Kanada. Zachránily ji v poslední chvíli

AKTUALITA - Aktuality autor: šar

Kanada, Spojené státy a Mexiko dospěly k dohodě o změně Severoamerické dohody o volném obchodu (NAFTA), která se také přejmenuje na Dohodu USA - Mexiko - Kanada (USMCA). Oznámili to americký obchodní zmocněnec Robert Lighthizer a kanadská ministryně zahraničí Chrystia Freelandová. Reforma dohody byla jedním z klíčových volebních slibů nynějšího amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Vyjednávačům z Kanady a USA se na poslední chvíli podařilo dohodu zachránit. USA se s Mexikem dohodly na znění nového dokumentu již na konci srpna a Washington vyzval Kanadu, že pokud bude chtít, má do konce září čas se k němu připojit.

"Je to dobrý den pro Kanadu," řekl o dohodě kanadský premiér Justin Trudeau po odchodu z mimořádného nočního jednání vlády, která o dokumentu jednala.

Společné prohlášení USA a Kanady slibuje, že USMCA nabídne pracujícím, rolníkům, chovatelům a podnikatelům vysoce kvalitní obchodní dohodu, která povede ke "svobodnějším trhům, férovějšímu obchodu a robustnímu hospodářskému růstu v regionu". Dokument má také "posílit střední vrstvu, vytvořit dobře placená pracovní místa a poskytnout nové možnosti téměř půl miliardě lidí".

Nová dohoda mezi USA a Kanadou nechává v platnosti proces řešení sporů, který USA chtěly zrušit, ale Kanada za něj tvrdě bojovala, aby ochránila svůj dřevozpracující průmysl a další sektory před americkými antidumpingovými cly. Výměnou za to získají američtí farmáři napojení na zhruba 3,5 procenta kanadského mlékárenského trhu, jehož roční obrat se pohybuje kolem 16 miliard USD (355,8 miliardy Kč). Podle kanadských zdrojů je vláda připravena nabídnout kanadským farmářům postiženým dohodou kompenzace.

Kanada získá také ochranu pro případ, že by se Trump rozhodl zavést cla na dovoz aut a automobilových součástek do USA. V případě, že bude clo 25 procent zavedeno z bezpečnostních důvodů, bude moci Kanada dovézt do USA bez cla 2,6 milionu vozů. Výroba aut v Kanadě v současnosti dosahuje dvou milionů ročně. Dohoda však neřeší cla USA na kanadskou ocel a hliník.

"Je to dobrá noc pro Mexiko i pro Severní Ameriku," napsal na twitteru mexický ministr zahraničí Luis Videgaray. "Slavíme třístrannou dohodu, která zavírá dveře za rozdrobením regionálního obchodu. Dohoda poskytne bezpečnost a stabilitu mexickému obchodu se severoamerickými partnery," uvedl Jesús Seade, poradce zvoleného prezidenta Andrése Manuela Lópeze Obradora, který nastoupí do úřadu koncem roku.

Překvapení pro analytiky

Američtí představitelé mají podle agentury Reuters v úmyslu podepsat novou dohodu s Mexikem a Kanadou koncem listopadu. Pak má být předložena Kongresu ke schválení.

Spojené státy a Mexiko již koncem srpna oznámily, že se spolu dohodly na znění nové dohody s tím, že pokud bude mít Kanada zájem, může se k nim připojit. Trump poté prohlásil, že dohoda bude podepsána i v případě, že se k ní Kanada nepřipojí. Nebylo však jasné, zda má pravomoc od Kongresu prosadit modernizovanou dohodu pouze s Mexikem. V pátek USA a Mexiko plánovaly zveřejnění textu své obchodní dohody. Tento krok byl ale odložen kvůli snaze Ottawy a Washingtonu najít v této otázce shodu.

Pro analytiky bylo velkým překvapením, že se USA dříve dohodly s Mexikem než s Kanadou. Kanada je druhým největším obchodním partnerem USA a dlouhodobým spojencem s vysokými mzdami.

"Když to začalo, Kanada byla učitelovým oblíbencem a Mexiko problémovým dítětem," řekl prezident konzultační firmy Monarch Global Strategies a bývalý úředník amerického ministerstva obchodu Michael Camunez. Vztahy mezi USA a Kanadou se však prudce zhoršily po červnovém katastrofickém summitu zemí skupiny G7 v Quebecu, kde Trump označil kanadského premiéra za slabého a podvodníka.

Obě země se ale navzájem potřebují ekonomicky. Kanada je největší destinací pro americký vývoz a do USA směřuje 75 procent zboží, které Kanada prodá do zahraničí.