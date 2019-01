O změnách ve vládě jsme s prezidentem nemluvili, tvrdí Babiš. Stále je však nevyloučil

Premiér Andrej Babiš (ANO) s prezidentem Milošem Zemanem při čtvrtečním novoročním obědě nemluvili o možné rekonstrukci vlády. Babiš to novinářům řekl po schůzce, která trvala necelé dvě hodiny. Pokud by změny nastaly, zřejmě by to bylo až ve druhém čtvrtletí tohoto roku, dodal. Vzhledem k účasti manželek nechali podle Babiše státníci některé politické záležitosti až na další jednání, dnes hovořili o rodinách či uplynulých vánočních svátcích.

