Nová známost na obzoru? Vdova po Karlu Gottovi nehodlá zůstat sama

16. 7. 2025 – 6:30 | Magazín | Jana Strážníková

Ivana má sice plné ruce práce, jednou ale hodlá splnit Karlovo přání a nezůstat jen s dcerami.

Legendární mistr Karel Gott by předvčírem oslavil 86 let. Už před šesti lety ale opustil tento svět a zanechal po sobě vdovu Ivanu a čtyři dcery.

Ivana se o odkaz milovaného manžela stará, co jí jen síly stačí: Rozhodla se například, že opustí vilu na Bertramce, kde Gott žil skoro padesát let, a zřídí tam muzeum nejúspěšnějšího českého zpěváka historie.

„Jedna nádherná a nezapomenutelná kapitola našeho společného domova končí, aby mohla začít nová. Milí sousedé, bylo mi ctí Vás potkávat v našich malebných uličkách, někdy si s Vámi popovídat, a dokonce občas někoho z Vás, jdoucího s nákupem, svézt autem domů. Slibuji, že udělám vše pro to, aby naše ulice i okolí zůstaly i nadále klidným a příjemným místem. Mohu Vám také prozradit, že až přijde správný čas, budou prohlídky Villa Gott velmi komorní,“ nastínila zhruba před půlrokem své plány na sociální síti.

Ty nicméně nabraly mírné zpoždění: Muzeum se mělo otevřít už vloni na podzim, pak se otvíračka přesunula na polovinu letošního roku... Která už je za námi a pořád ticho po pěšině.

„A jak to bývá – rekonstrukce bývá složitější než novostavba. Teď už ale necouvnu, už jsem do toho vložila mnoho času a energie, o penězích nemluvě. Vše vybíráme s největší láskou a péčí, ale nemusím ti říkat – ač jsem tě nesmírně milovala, že už je to občas k zbláznění… Nedáš mi odpočinout ani na chvíli,“ vysvětlila zpoždění Ivana.

A nakonec ještě dodala, že sama nejspíš nezůstane: „Je to živý organismus. A chce čas. Víš, jak sis přál, abych nezůstala sama? Teď mám krásný projekt VILLA GOTT, s jeho ještě hezčí vizí do budoucna. Ale třeba jednou...“

Není se pochopitelně čemu divit, však Ivaně je necelých 50 let, má tedy ještě spoustu času najít nové štěstí. A o žádnou zradu zesnulého manžela se samozřejmě jednat nebude.