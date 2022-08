Nová strana hodlá usnadnit život řidičům: „Nechceme žít ve městě napadeném piráty“

O místo pražského primátora se bude ucházet v zářijových komunálních volbách v nové politické straně Motoristé sobě mluvčí Institutu Václava Klause Petr Macinka. Strana chce odstraňovat z ulic bariéry bránící jízdě motoristů, prosadit jednu parkovací kartu pro celé město, zavést metro zdarma nebo umožnit návštěvníkům parkovat přes den v nevyužívaných parkovacích zónách zdarma. Novinářům to dnes řekl Macinka společně s dalšími zástupci strany.

V podzimních volbách bude v metropoli kandidovat 22 politických subjektů.

„Naše město bylo před čtyřmi lety napadeno Piráty. Amatérismus, který předváděla bývalá primátorka za ANO (Adriana) Krnáčová, nabobtnal do extrémních rozměrů, když ji nahradili (Zdeněk) Hřib (Piráti) a (Jan) Čižinský (Praha Sobě). Hřib umožnil rozlet cykloaktivistům, jejichž úhlavními nepřáteli se stali řidiči a automobilisté, de facto všichni, kdo musí jezdit po Praze autem,“ řekl Macinka.

Nejpalčivějším problémem města je podle motoristů individuální automobilová doprava. Prvním z hlavních bodů strany je podle jejích zástupců zastavit „šikanu“ řidičů. Chce odstraňovat překážky kladené automobilistům, kterými jsou třeba zbytečné značky, omezení tzv. balisety. Strana chce zrychlit vybudování důležitých infrastrukturních staveb, jako je vnitřní a vnější silniční okruh a zrevidovat množství cyklopruhů.

Druhým tématem je parkování, kdy by mohli přespolní řidiči od 8:00 do 18:00 parkovat v přes den nevyužívaných parkovacích zónách. Zároveň chtějí motoristé pro Pražany jednu parkovací kartu pro celé město. Metro by pak mělo být pro Pražany zdarma a roční předplatní kupon na zbylou MHD by byl za 1000 korun. „I motoristé jezdí metrem,“ řekl Macinka.

Motoristé sobě chtějí upravit rovněž městský rozpočet, ve kterém by například přesunuli část financí z kultury právě na dopravu. Už nyní jde na dopravu v rozpočtu asi třetina všech peněz. Další peníze by pak ušetřili v rozpočtové kapitole rozvoj města. „Stává se černou dírou, která rozvoj nepřináší,“ řekl ekonom a pedagog Vladimír Pikora. Za mrhání penězi pak Pikora považuje revitalizaci dolní části Václavského náměstí.

Kromě Macinky a Pikory, který je na druhém místě kandidátky, se bude o hlasy voličů ucházet také bývalý ředitel Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Marek Zeman nebo Petr Smolka, který byl v letech 2017 až 2019 pověřen vedením městské firmy Technická správa komunikací (TSK). Na desátém místě je pak scenárista Petr Kolečko.

Pražský magistrát zaregistroval kandidátky 22 stran a uskupení. Ve volbách v roce 2018 kandidovalo 29 subjektů. Pražané budou 23. a 24. září volit stejně jako před čtyřmi lety v jednom obvodu 65 zastupitelů. Kromě toho se konají také volby do zastupitelstev městských částí a ve třech obvodech do Senátu.