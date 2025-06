Nová láska? Bobina z Bacheloru: "Jde na mě jaro!"

2. 6. 2025 – 8:00 | Magazín | Jiří Rilke

Ještě nedávno tvrdila, jak se nehodlá pouštět do žádných větších akcí, ale teď to vypadá, že je nějaký nový vztah na spadnutí.

Silikonová blondýna Denise Ayverdi alias Bobina z Bacheloru má plné ruce práce: Podniká, kývla na roli ve filmu, účastní se soutěží krásy a podobně.

Na randění proto ještě nedávno neměla ani pomyšlení a ještě v zimě tvrdila, že nechá věcem volný průběh a prostě si počká, až jí osud přihraje do cesty toho pravého. Teď to ale vypadá, že nějaká taková malá domů už možná přišla.

„Zatím nemám ještě žádný vztah, ale už na mě určitě jde jaro. Uvidíme, co to léto, snad už to nějak dopadne. A když ne, tak to další jaro určitě!“ hlásí Denise pro Super.cz. A zní u toho velmi optimisticky. Že by se vážně něco chystalo?

Těžko říct, zda ale bude mít čas vztah rozvíjet: Program má totiž nabitý a brzy začne natáčet i zmiňovaný film. Odmítá sice prozradit, o jaký snímek se jedná, ale naznačila, že se na place potká s bývalým: „V tom filmu se potkám s jedním svým ex, bývalým přítelem, což bude asi trochu vtipná situace,“ prozradila se smíchem.

Na otázku, zda to náhodou nebude Karlos Vémola, odpověděla vágně a vyhýbavě. Takže možná bude.