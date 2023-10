Nobelovu cenu za ekonomii získala Claudia Goldinová za výzkum uplatnění žen na trhu práce

Podle prohlášení švédské Královské akademie věd poskytla 77letá Goldinová první ucelený popis výdělků a účasti žen na trhu práce v průběhu staletí. Její výzkum odhalil příčiny změn i hlavní zdroje přetrvávajících rozdílů mezi muži a ženami na trhu práce.

Cenu za ekonomii získala žena zatím pouze dvakrát. V roce 2009 to byla Američanka Elinor Ostromová a v roce 2019 Francouzka Esther Duflová, která byla zároveň i nejmladším laureátem této ceny.

