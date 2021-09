Nestůjte frontu, když nemusíte

Kdo trvá na koupi nového auta, musí si počkat, a to docela dlouho. Proto není divu, že lidé obracejí pozornost k zánovním vozům. A autobazary se snaží vyjít náporu nových zákazníků vstříc, rozšiřují pobočky, otevírají nové.

Jak známo, kvůli pandemii je dnes s novými auty potíž. Buď v důsledku výpadků ve výrobě nejsou k mání vůbec, nebo čekají ve fabrikách na čipy. A ty také nejsou. Lidé, kteří během lockdownů spořili a mají sezení doma dost, jsou ale natěšení na cestování. Dost možná se též potřebují přepravovat do práce, kam díky home office dlouho chodit nemuseli.



Mnozí nechtějí na dodání nového vozu čekat, případně si to ani nemohou z nějakého důvodu dovolit. Logicky se pak rozhodnou pro koupi ojetiny, kterou mohou mít doma ihned. A zjišťují, že zánovní vůz, pokud je dobře vybraný, se v mnoha ohledech vyrovná novému.



Protože zájemců je spousta, autobazary praskají ve švech. Mnohé ale na příliv klientů uměly pohotově zareagovat. „Původně jsme chtěli otevřít až v dubnu příštího roku, ale s ohledem na velký zájem zákazníků jsme zahájili provoz už teď,“ vysvětluje Filip Kučera, ředitel marketingu společnosti Auto ESA, důvody aktuálního otevření pobočky v Liberci. Bude tu z čeho vybírat, protože liberecký autobazar nabídne 250 aut, přičemž do budoucna se chystá ještě sto vozů přidat. „Zájemci se tedy nemusí obávat, že by u nás nenašli, co hledají. Aut máme dost, budu-li mluvit za naši firmu. Navíc do konce roku budou vozy k dispozici za zaváděcí ceny, tedy s výraznou úsporou,“ dodává Kučera.

zdroj: Tisková zpráva



Auto ESA se také rozhodlo výrazně rozšířit svou pobočku v Českých Budějovicích, kde nabídne 300 automobilů, tedy vůbec největší počet ojetých aut na jednom místě v rámci jihočeského regionu. Tomu bude odpovídat prodejní plocha, která se rozrostla o čtvrtinu (do budoucna se počítá ještě s dalšími 50 vozy), a také personál, do jehož řad přibylo pět nových zaměstnanců.

Potřebujete-li tedy auto, nebojte se sáhnout po zánovním voze. Jen se raději vyhněte soukromé inzerci, kde existuje velké riziko, že naletíte podvodníkovi. Ti zkušení jsou odborníky ve stáčení tachometru, dokážou zamaskovat poruchy auta i vážné havárie, bez mrknutí oka vám prodají kradené zboží, anebo automobil poničený povodní. Věřte, nic z toho nechcete. Nákup v autobazaru je zárukou vašeho klidného spánku, protože nejen Auto ESA, ale i mnoho jiných autobazarů, je vlastníkem většiny nabízených vozů, tudíž nese všechna rizika spojená s prodejem.