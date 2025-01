Není pták jako pták. Sokolník dostal vyhazov za perverzní fotky

Fotbalový klub Lazio Řím propustil svého dlouholetého sokolníka Juana Bernabého, který se staral o maskota klubu, známou orlici Olympii, protože se ukázalo, že Bernabé na internetu zveřejňoval krajně nevhodná videa a fotky. Sokolník si nechal voperovat implantát penisu kvůli zvýšení sexuální výkonnosti a poté se chlubil výsledkem.

V oficiálním vyjádření klubu stojí: "Klub oznamuje, že s okamžitou platností přerušil veškeré vazby s Juanem Bernabém, a to s ohledem na závažnost jeho chování. Není možné spojovat náš historický symbol s chováním tohoto jedince."

Lazio se omluvilo fanouškům za to, že jejich ikonická orlice Olympia nebude několik zápasů k vidění, než za Bernabého seženou náhradu. Bernabé, který v Laziu působil od roku 2011, prý ničeho nelituje a tvrdí, že video zveřejnil na svém soukromém profilu a považuje ho proto za soukromou záležitost, do které zaměstnavatel nemá co mluvit.

Nejedná se nicméně o první faux pas, které bývalý sokolník spáchal. Před necelými čtyřmi lety byl též natočen, jak hajluje a vyvolává jméno někdejšího italského diktátora Benita Mussoliniho.