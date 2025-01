Vláda navrhuje více volna. Kdy nemusíte přijít do práce?

Vláda navrhuje větší možnosti čerpání pracovního volna ve specifických situacích. Návrh, který připravilo ministerstvo práce a sociálních věcí, se nyní nachází v připomínkovém řízení. Pokud bude schválen, přinese několik zásadních změn, které by mohly zlepšit podmínky zaměstnanců, které dostihla komplikovaná životní situace.

Rozšíření volna při úmrtí blízkých

Jednou z hlavních změn je rozšíření nároku na pracovní volno v případě úmrtí blízké osoby. Momentálně máte nárok na dva dny placeného volna při úmrtí manžela, druha nebo dítěte, a další den na účast na pohřbu. V případě, že přijdete o jiné příbuzné, třeba rodiče, sourozence, prarodiče nebo vnuky, dostanete volno pouze na pohřeb či jeho organizaci.

Nově by zaměstnanci mohli čerpat až pět dní neplaceného volna při úmrtí jakýchkoliv blízkých osob. Ministerstvo zdůrazňuje, že současná právní úprava je sociálně necitlivá, protože nutí pozůstalé buď nastoupit do práce, nebo si vzít dovolenou v době, kdy se vyrovnávají se ztrátou blízké osoby. Nové opatření má zaměstnancům umožnit důstojné truchlení, aniž by byli nuceni řešit pracovní povinnosti. Aby však změna příliš nezatížila zaměstnavatele, bude toto volno neplacené.

Volno během výpovědní doby

Nově bude mít zaměstnanec nárok na dva dny volna v případě, že je zrovna ve výpovědní době, aby měl čas využít poradenských služeb Úřadu práce. Cílem tohoto opatření je usnadnit hledání nového zaměstnání nebo řešení rekvalifikace ještě před ukončením stávajícího pracovního poměru. Ministerstvo si od toho slibuje, že se zkrátí doba nezaměstnanosti a ve výsledku se utratí méně za podporu nezaměstnaných.

Kromě toho se změní i systém volna ve výpovědní době. Místo půldne týdně budou mít zaměstnanci nárok na čtyři placené dny. Pokud však zaměstnanec dostane výpověď kvůli vlastnímu porušení povinností, bude mít nárok pouze na dva neplacené dny. V případě, že zaměstnanec ukončí pracovní poměr dohodou nebo sám podá výpověď, dostane čtyři neplacené dny volna.

Volno pro stejnopohlavní páry

Nový návrh také zavádí nárok na pracovní volno pro homosexuální páry po uzavření registrovaného partnerství. Tito zaměstnanci budou mít nárok na dva dny volna, z nichž jeden bude placený. Tímto krokem se vláda snaží zajistit rovné podmínky pro všechny občany bez ohledu na jejich sexuální orientaci.

Volno při mimořádných událostech

Další změnou je širší definice mimořádných událostí, kvůli kterým je možné nepřijít do práce. Dosud se bylo možné odvolávat prakticky jen na povětrnostní vlivy, které brání v cestě do práce. Nově budou za zákonem garantované důvody k pracovní absenci platit i další živelné pohromy, jako jsou záplavy, požáry, sesuvy půdy, průmyslové havárie a další.

Další postup návrhu

Návrh vládního nařízení je nyní v připomínkovém řízení, což znamená, že se může ještě měnit. Pokud bude schválen vládou, začne platit dva měsíce po jeho zveřejnění ve Sbírce zákonů, což by se mohlo stihnout ještě letos.