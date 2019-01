Němci zadrželi kvůli úniku dat politiků mladého muže

- Komentáře - 0

Podobnost programu, který sociální demokraté a komunisté prosazují, a jejich aktuální působení vyvolává otázku, proč by vedle sebe měly ve sněmovně existovat dvě velmi podobné strany. Spolu s klesajícími preferencemi je KSČM pod tlakem, aby se od ČSSD - a nejen od ní - odlišila. Jak by to měla udělat? více