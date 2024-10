Nejvyšší soud nevidí v atentátu na Fica terorismus

V případu květnového atentátu na slovenského premiéra Roberta Fica nevidí slovenský nejvyšší soud terorismus. Tříčlenný senát soudců k tomuto závěru dospěl minulý měsíc.

Informoval o tom dnes portál Aktuality.sk, který získal rozhodnutí o uvalení vazby. Podle soudu sice obviněný do vazby patří, ale senát nesouhlasil s právní kvalifikací, podle které je stíhán za terorismus. Portál označil názor soudu za "přelomový".

Policie zpočátku případ vyšetřovala jako pokus o vraždu, na teroristický čin byl překvalifikován necelé dva měsíce po střelbě. Změnu právní kvalifikace skutku na zvláště závažný zločin teroristického útoku ohlásil osobně generální prokurátor Maroš Žilinka, který tuto možnost zmínil už krátce po útoku na Fica. Za teroristický útok trestní zákoník v případě uznání viny obžalovaného předpokládá uložení doživotí. Za pokus o úkladnou vraždu atentátníkovi hrozilo 25 let vězení nebo doživotí.

Na Fica střílel podle slovenských médií 71letý spisovatel a aktivista Juraj Cintula, kterého soud krátce po činu poslal do vazby. Na ministerského předsedu důchodce zaútočil z bezprostřední blízkosti poté, co Fico v polovině května po výjezdním zasedání vlády v Handlové přišel pozdravit lidi na místní náměstí. Střelec svůj čin podle soudního dokumentu zdůvodnil tím, že nesouhlasí s politikou nynější vlády. Tvrdil, že politika nechtěl zabít.

Rozhodnutí soudu ale neznamená, že policie a prokuratura nemohou dále hledat důkazy, které by potvrdily závěry o spáchání teroristického činu. Z rozhodnutí o vazbě nevyplývá ani to, že by prokurátorka a vyšetřovatelka teď musely měnit právní kvalifikaci skutku, napsaly Aktuality.sk. Soud nepochyboval, že podezřelým je právě důchodce z Levic a že existují důvody pro vazební stíhání, dodal portál.