Největší trend zimy: Proč si letos pořídit kabát s beránkem
9. 12. 2025 – 12:46 | Magazín | Žanet Ka
Zimní móda letos sází na přirozenost a teplo. Kabát s beránkem se stal ikonou sezony- je stylový, nadčasový a neuvěřitelně příjemný na nošení. Přinášíme inspiraci, jak ho začlenit do každodenních outfitů.
Zimní móda na příští sezónu přináší jednoznačný hit: kožené kabáty s beránkem, inspirované boho estetikou 70. let. Trend, který byl dlouho na okraji, se letos vrací v moderní a elegantnější podobě. Už to nejsou těžkopádné kabáty, ale lehčí, jemně propracované kousky, které spojují pohodlí, teplo a ženskost.
Od tradičního k modernímu
Kabáty s beránkem mají dlouhou historii. Původně šlo o pracovní oděv horských pastevců ve Střední Asii, odkud se přesunul do širých ulic západních metropolí. V 70. letech se z něj stal symbol bohémské módy, éry hippies, volných linií a přírodních materiálů.
Dnešní návraty ke starým střihům ale nepůsobí retro. Spíš jako pocta tradičnímu řemeslu, ovšem s proporcemi upravenými pro současné nošení.
Jak vypadá současná verze
Delší střihy a měkká silueta
Nejčastěji se objevují delší kabáty po kolena, které vypadají žensky a zároveň chrání před zimou. Střih je volnější, pohodlně se přizpůsobí vrstvení.
Přírodní barvy
Vládne hnědá, koňaková, písková, případně černá. Cílem je, aby materiál a textura mluvily samy za sebe. Kabát působí teple, měkce a vizuálně příjemně.
Kontrast kůže a beránku
Typické jsou širší okraje lemované bílým nebo krémovým beránkem, který dodává kabátu měkkost a strukturu. Detaily jsou minimalistické: jednoduché knoflíky, někdy opasek nebo skrytý zapínací háček.
Jak kabát nosit
Boho styl pro každý den
Kombinace s džínami, kotníkovými botami a jednoduchým pleteným svetrem se hodí na běžný den, víkendové cesty i městské pochůzky. Kabát dominuje, takže ostatní stačí udržet v jednoduchosti.
Městská elegance
Pro čistší, elegantnější vzhled ho můžete spojit s černými kalhotami, vysokými kozačkami a jemným rolákem. Výsledkem je pohodlný, ale vysoce šik outfit.
Kontrastní vrstvení
Velmi moderně vypadá propojení jemného, měkkého kabátu se sportovnějšími doplňky: pletená čepice, crossbody kabelka nebo minimalistické tenisky. Přidává to mladistvost a lehkost.
Proč trend znovu získává oblibu
Současná móda směřuje k přirozenosti, kvalitě a dlouhé životnosti. Kabáty s beránkem splňují, jsou odolné, teplé, nadčasové a dají se nosit roky. Navíc mnoho značek představuje variace z umělého beránku, takže si můžete vybrat podle preferencí a rozpočtu.
Investice, která se neztratí
Pokud hledáte zimní kabát, který je pohodlný, hřeje, sluší prakticky každé postavě a zároveň vypadá stylově, „beránek“ v boho stylu je sázka na jistotu. Ať už zvolíte delší kabát po kolena, kratší bundu nebo vrstvený model s páskem, letos určitě nešlápnete vedle.