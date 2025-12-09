Dnes je úterý 9. prosince 2025., Svátek má Vratislav
9. 12. 2025 – 12:46 | Magazín | Žanet Ka

Největší trend zimy: Proč si letos pořídit kabát s beránkem
zdroj: ChatGPT
Zimní móda letos sází na přirozenost a teplo. Kabát s beránkem se stal ikonou sezony- je stylový, nadčasový a neuvěřitelně příjemný na nošení. Přinášíme inspiraci, jak ho začlenit do každodenních outfitů.

Zimní móda na příští sezónu přináší jednoznačný hit: kožené kabáty s beránkem, inspirované boho estetikou 70. let. Trend, který byl dlouho na okraji, se letos vrací v moderní a elegantnější podobě. Už to nejsou těžkopádné kabáty, ale lehčí, jemně propracované kousky, které spojují pohodlí, teplo a ženskost.

Od tradičního k modernímu 

Kabáty s beránkem mají dlouhou historii. Původně šlo o pracovní oděv horských pastevců ve Střední Asii, odkud se přesunul do širých ulic západních metropolí. V 70. letech se z něj stal symbol bohémské módy, éry hippies, volných linií a přírodních materiálů.

Dnešní návraty ke starým střihům ale nepůsobí retro. Spíš jako pocta tradičnímu řemeslu, ovšem s proporcemi upravenými pro současné nošení.

Jak vypadá současná verze 

Kabát zdroj: ChatGPT

Delší střihy a měkká silueta

Nejčastěji se objevují delší kabáty po kolena, které vypadají žensky a zároveň chrání před zimou. Střih je volnější, pohodlně se přizpůsobí vrstvení.

Přírodní barvy

Vládne hnědá, koňaková, písková, případně černá. Cílem je, aby materiál a textura mluvily samy za sebe. Kabát působí teple, měkce a vizuálně příjemně.

Kontrast kůže a beránku

Typické jsou širší okraje lemované bílým nebo krémovým beránkem, který dodává kabátu měkkost a strukturu. Detaily jsou minimalistické: jednoduché knoflíky, někdy opasek nebo skrytý zapínací háček.

Kabát zdroj: ChatGPT

Jak kabát nosit

Boho styl pro každý den

Kombinace s džínami, kotníkovými botami a jednoduchým pleteným svetrem se hodí na běžný den, víkendové cesty i městské pochůzky. Kabát dominuje, takže ostatní stačí udržet v jednoduchosti.

Městská elegance

Pro čistší, elegantnější vzhled ho můžete spojit s černými kalhotami, vysokými kozačkami a jemným rolákem. Výsledkem je pohodlný, ale vysoce šik outfit.

Kontrastní vrstvení

Kabát zdroj: ChatGPT

Velmi moderně vypadá propojení jemného, měkkého kabátu se sportovnějšími doplňky: pletená čepice, crossbody kabelka nebo minimalistické tenisky. Přidává to mladistvost a lehkost.

Proč trend znovu získává oblibu

Současná móda směřuje k přirozenosti, kvalitě a dlouhé životnosti. Kabáty s beránkem splňují, jsou odolné, teplé, nadčasové a dají se nosit roky. Navíc mnoho značek představuje variace z umělého beránku, takže si můžete vybrat podle preferencí a rozpočtu.

Investice, která se neztratí

Kabát zdroj: ChatGPT

Pokud hledáte zimní kabát, který je pohodlný, hřeje, sluší prakticky každé postavě a zároveň vypadá stylově, „beránek“ v boho stylu je sázka na jistotu. Ať už zvolíte delší kabát po kolena, kratší bundu nebo vrstvený model s páskem, letos určitě nešlápnete vedle.

