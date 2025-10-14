Nečas se v NHL dvěma asistencemi podílel na výhře Colorada v Buffalu
14. 10. 2025 – 6:03 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Martin Nečas se v NHL dvěma asistencemi podílel na výhře hokejistů Colorada 3:1 v Buffalu.
Český útočník byl vyhlášen třetí hvězdou zápasu a po čtyřech duelech sezony si drží průměr dva body na zápas: na kontě má tři branky a pět přihrávek. Pavel Zacha a David Pastrňák byli u všech tří gólů Bostonu, jenž ale doma podlehl 3:4 Tampě Bay a zaznamenal první porážku v ročníku.
Nečas se podílel na dvou gólech Nathana MacKinnona, jenž se prosadil ve 4. a 32. minutě. Loňský mistr světa z Prahy pokaždé přenechal kanadskému spoluhráči puk v útočném pásmu a třicetiletý centr skóroval poprvé behkendem a podruhé střelou zápěstím. Vítězný gól Avalanche vstřelil ve 25. minutě produktivní obránce Cale Makar, za domácí Buffalo skóroval v první třetině Tage Thompson.
Ve 48. minutě dopravil puk do branky i Nečas, Sabres ale uspěli s výzvou, neboť šestadvacetiletý rodák z Nového Města na Moravě byl předtím v ofsajdu. Colorado i tak vyhrálo třetí zápas v sezoně, Buffalo zůstalo bez bodu.
Po třech úvodních porážkách dnes poprvé v novém ročníku neuspěl Boston. Tampa Bay i díky dvěma brankám Anthonyho Cirelliho vedla na začátku druhé části už 3:0. Krátce nato domácí Casey Mittelstadt za Zachovy asistence snížil, Lightning ale poté znovu odskočili do třígólového náskoku 4:1. Ještě do konce druhé třetiny se Bruins přiblížili na rozdíl jedné branky, poté co Pastrňák vyslal do protiútoku Jordana Harrise a Zacha po buly přiťuknul zadovkou puk Morganu Geekiemu.
Ve třetí třetině se už skóre 3:4 nezměnilo. Minutu před koncem se ještě Pastrňák při power play blýskl efektním "brankářským" zákrokem před prázdnou klecí Bostonu, když zabránil téměř jistému gólu Brandonu Hagelovi. Zacha byl vyhlášen druhou hvězdou zápasu.