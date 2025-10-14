Dnes je úterý 14. října 2025., Svátek má Agáta
Nečas se v NHL dvěma asistencemi podílel na výhře Colorada v Buffalu

14. 10. 2025 – 6:03 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

zdroj: Profimedia
Martin Nečas se v NHL dvěma asistencemi podílel na výhře hokejistů Colorada 3:1 v Buffalu.

Český útočník byl vyhlášen třetí hvězdou zápasu a po čtyřech duelech sezony si drží průměr dva body na zápas: na kontě má tři branky a pět přihrávek. Pavel Zacha a David Pastrňák byli u všech tří gólů Bostonu, jenž ale doma podlehl 3:4 Tampě Bay a zaznamenal první porážku v ročníku.

Nečas se podílel na dvou gólech Nathana MacKinnona, jenž se prosadil ve 4. a 32. minutě. Loňský mistr světa z Prahy pokaždé přenechal kanadskému spoluhráči puk v útočném pásmu a třicetiletý centr skóroval poprvé behkendem a podruhé střelou zápěstím. Vítězný gól Avalanche vstřelil ve 25. minutě produktivní obránce Cale Makar, za domácí Buffalo skóroval v první třetině Tage Thompson.

Ve 48. minutě dopravil puk do branky i Nečas, Sabres ale uspěli s výzvou, neboť šestadvacetiletý rodák z Nového Města na Moravě byl předtím v ofsajdu. Colorado i tak vyhrálo třetí zápas v sezoně, Buffalo zůstalo bez bodu.

Po třech úvodních porážkách dnes poprvé v novém ročníku neuspěl Boston. Tampa Bay i díky dvěma brankám Anthonyho Cirelliho vedla na začátku druhé části už 3:0. Krátce nato domácí Casey Mittelstadt za Zachovy asistence snížil, Lightning ale poté znovu odskočili do třígólového náskoku 4:1. Ještě do konce druhé třetiny se Bruins přiblížili na rozdíl jedné branky, poté co Pastrňák vyslal do protiútoku Jordana Harrise a Zacha po buly přiťuknul zadovkou puk Morganu Geekiemu.

Ve třetí třetině se už skóre 3:4 nezměnilo. Minutu před koncem se ještě Pastrňák při power play blýskl efektním "brankářským" zákrokem před prázdnou klecí Bostonu, když zabránil téměř jistému gólu Brandonu Hagelovi. Zacha byl vyhlášen druhou hvězdou zápasu.

Tagy:
hokej NHL sport
Zdroje:
ČTK

