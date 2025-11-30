Nečas měl při výhře Colorada 7:2 nad Montrealem s Dobešem v brance tři asistence
30. 11. 2025 – 0:58 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Martin Nečas se podílel na třech gólech Colorada při vysokém vítězství 7:2 nad Montrealem, jehož branku hájil Jakub Dobeš.
Nejproduktivnější český hokejista v dosavadním průběhu sezony NHL si polepšil na 20 asistencí, gólů vstřelil Nečas třináct. Avalanche si upevnili pozici nejlepšího týmu ligy, Canadiens jsou sedmí ve Východní konferenci.
Nečas si připsal asistenci u čtvrtého, šestého a sedmého gólu. Domácí vedli nad Montrealem 4:0 už ve 24. minutě, až pak se prosadili hosté, ale nakonec z Denveru odjeli s debaklem. Dobeš inkasoval sedmkrát z 36 střel.