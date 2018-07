Návrh na doplatek rodičovské je dle vlády nekoncepční. Změnu názvu nepodpořila

AKTUALITA - Aktuality autor: šar

Poslanecký návrh, aby rodiče při narození dalšího potomka v době, kdy pobírají rodičovský příspěvek na starší dítě, dostali první příspěvek jednorázově doplacen, není podle vlády hnutí ANO a ČSSD koncepční. K návrhu změny zákona se v úterý postavila neutrálně, téma chce podle premiéra Andreje Babiše (ANO) řešit v rámci připravované změny rodinné politiky. Vláda odmítla i změnu názvu mateřské dovolené.

Rodičovský příspěvek je určen rodiči k náhradě jeho nákladů při péči o malé dítě, napsali do předběžného stanoviska kabinetu vládní legislativci. "Konstrukce dávky proto nezohledňuje počet dětí, o který je pečováno, s výjimkou situace, kdy se jedná o děti současně narozené," dodali. V současnosti rodičům podle zákona nárok na dávku na starší dítě při narození dalšího potomka zaniká.

Rodičovský příspěvek nyní činí celkově 220 tisíc korun, rodiče mohou jeho měsíční čerpání rozložit až do čtyř let věku dítěte. V případě vícerčat se celková částka dávky zvyšuje úpravou schválenou na konci minulého volebního období na 330 tisíc korun.

Předkladatelé uvádějí, že loni zanikl nárok na čerpání příspěvku na starší dítě kvůli narození dalšího potomka v 8985 případech. Rodiče kvůli tomu nevyčerpali asi 582 milionů korun, na něž by jinak měli nárok. Částka by byla předpokládaný roční rozpočtový dopad novely. Stát vyplatil na této dávce minulý rok celkem zhruba 23 miliard korun.

Vláda se v úterý rozhodla nepodpořit také změnu názvu mateřské a rodičovské dovolené na mateřskou a rodičovskou péči. Novelu zákoníku práce navrhla skupina poslanců ze šesti klubů v čele s Alešem Juchelkou (ANO).

Přejmenování mateřské a rodičovské dovolené na mateřskou a rodičovskou péči by bylo podle předkladatelů symbolickým krokem, odpovídající terminologie je ale podle nich prvním krokem k uznání významu péče o děti a rodinu. Ministři však měli podle podkladů uvést, že změna by zamýšlený cíl nenaplnila.

"Stávající zákonné definice mateřské a rodičovské dovolené a zakotvení uvedených právních institutů v zákoníku práce považuje vláda za vyhovující," napsali legislativci do předběžného stanoviska. Upozornili na to, že předkladatelé úpravu nepromítli do všech zákonů, v nichž se mateřská a rodičovská dovolená zmiňuje.

Autoři tvrdí, že současné pojmy nevyhovují kvůli tomu, že lidé na mateřské nebo rodičovské dovolené "svůj čas netráví dovolenou, která je obecně chápána jako doba odpočinku a zotavení, ale fyzicky i psychicky náročnou péčí o nezletilé dítě". Vládní legislativci namítají, že oba instituty jsou v zákoníku práce zařazeny pod "překážky v práci", což podle nich dostatečně ukazuje na to, že se nejedná o odpočinek a zotavení.

Mateřskou a rodičovskou dovolenou poskytuje rodičům ze zákona zaměstnavatel. Peněžitou pomoc v mateřství, takzvanou mateřskou, i rodičovský příspěvek vyplácí stát.