9. 12. 2025 – 5:00 | Magazín | Jiří Rilke

Konec Ranní show? Leoš Mareš se rozhodl nevysílat
zdroj: Profimedia.cz
Po ztrátě milovaného kamaráda a kolegy má slavný moderátor plnou hlavu jiných věcí než práce.

Jen nejspíš opravdu málokdo čekal, že by se po úmrtí milovaného moderátora Patrika Hezuckého, který v Evropě 2 pracoval skoro třicet let, všechno hned vrátilo do normálu.

Ikonická Ranní show, o kterou se spolu s Leošem Marešem staral nějakých 27 let, už nikdy nebude jako dřív. A nebylo by divu, kdyby se pořad v původním formátu zrušil a nahradilo ho něco nového, protože... Ruku na srdce, bez Patrika zkrátka není Ranní show.

Leoš navíc potřebuje chvíli oddychu a místo něj ranní program rádia uvedli Pavel Cejnar a Katka Říhová.

Slavná Ranní show se nicméně alespoň prozatím neruší a bude brzy pokračovat, uvedli: „Dobré ráno, asi čekáte, čí hlas se ozve z éteru. Leoš se rozhodl tento týden z osobních důvodů zůstat doma a do čtvrtka nevysílat. Ranní show Evropy 2 se vrátí v pátek.“

V pátek by se kolegové z rádia měli oficiálně rozloučit i s Patrikem.

Evropa 2 plánuje nadále uctít vzpomínku zesnulého moderátora reprízami slavných dílů skeče Mrázek ústředna i dalších povedených momentů, kterých se za třicet let nastřádalo nespočet, aby lidé mohli na Hezuckého vzpomínat i se smíchem, jak by si jistě přál.

