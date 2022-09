Nález hromadných hrobů v Izjumu šokoval světové státníky

Ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti) vyzval v souvislosti se zprávami o nálezu hromadných hrobů v ukrajinském městě Izjum k rychlenému ustanovení zvláštního mezinárodního tribunálu, který bude pracovat na stíhání této agrese. Podobné útoky vůči civilnímu obyvatelstvu v 21. století označil za nemyslitelné a odporné a nelze je podle něj přehlížet.

Ukrajinská armáda získala zpět Izjum na východě země pod svoji kontrolu v neděli 11. září. Ve čtvrtek tamní policie oznámila nalezení provizorního pohřebiště se 440 hroby, z nichž některé jsou hromadné. Většina těl v hrobech podle policie patří civilistům. Jak uvedl gubernátor Charkovské oblasti Oleh Syněhubov, většina ze zatím exhumovaných těl nese stopy mučení. Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského jsou následky ruské okupace na severovýchodě Ukrajiny podobné jako v dříve osvobozené Buči u Kyjeva. Do města plánuje vyslat misi OSN.

450 graves... Only one of the mass graves discovered near Izyum. For months a rampant terror, violence, torture and mass murders were in the occupied territories. Anyone else wants to "freeze the war" instead of sending tanks? We have no right to leave people alone with the Evil. pic.twitter.com/YxGyOZfm1Y