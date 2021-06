Na údržbu letadel jedině s koštětem. Hemží se chřestýši

Horské a suché pouště jsou pro delší skladování letadel naprosto ideální. Na svůj návrat na oblohu v nich během pandemie čekaly tisíce strojů. Jenže poušť má u své nevýhody - vyhovuje nejen letadlům, ale láká i nezvané, jedovaté hosty, kteří se v zaparkovaných strojích rádi schovávají před sluncem.

Australské aerolinky Qantas musely kvůli pandemii zaparkovat svou letku obřích strojů Airbus A380 v kalifornské Mohavské poušti. Jejich technici kvůli tomu museli přijít s jednoduchým, zato efektivním způsobem, jak se chránit proti tamním jedovatým chřestýšům.

„Tato oblast je proslavená svými nenechavými chřestýši, kteří se rádi stulí okolo teplých gumových pneumatik a v kolech a brzdách letadla,“ uvedl kalifornský zaměstnanec Qantas Tim Heywood, podle kterého nyní do základní výbavy pro údržbu každého stroje patří i násada od koštěte. Ty na sobě mají dokonce napsané i registrační číslo letadla.

„Před inspekcí podvozku pracovníci nejdřív projdou okolo letadla, dupou a s (násadou) otloukávají kola, aby vystrašili všechny pospávající hady,“ dodal Heywood. Kromě chřestýšů se podle něj zaměstnancům Qantas podařilo objevit i několik štírů.

„Je to další známka toho, jak zvláštní poslední rok byl. Když byly ještě v provozu, tyhle A380 vzácně strávily na zemi více než den v kuse,“ uvedl technik.

Na vrcholu pandemie byly mimo provoz postaveny více než dvě třetiny světových komerčních letadel, která aerolinky umístily do skladovacích prostorů po celém světě, píše CNN. Zaparkovaná letadla musí být na delší dobu mimo provoz náležitě připravena, včetně důkladného zabalení motorů, ze kterých by si mohli udělat domov například ptáci. Při pravidelné údržbě se musí mimo jiné otáčet kola, aby je váha letadel nepoškodila, a další přípravy vyžaduje návrat strojů do letového provozu.