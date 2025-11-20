Na tuhle frázi si u podpisu smlouvy dejte pozor, značí, že je něco špatně
20. 11. 2025 – 11:18 | Zprávy | Anna Pecena
Zatímco vy se možná spokojíte s podpisem dokumentu, protože vás obchodník ujistil, že „je to jen formalita“, právě v tom malém písmu vaším podpisem přebíráte krutou hru. Podnikavci, kteří se zaměřují na důchodce, svážou váš podpis smlouvou plnou pastí — smlouvou, kterou byste za žádných okolností nepodepsali, pokud byste ji číst poctivě.
Jak vypadá smlouva-past
Návštěva v domě nebo bytu, nabídková akce, servisní pracovník, co „jen předvede“ — a najednou podepisujete domluvu se smluvními podmínkami napsanými tak drobně, že je sotva přečtete. A v tom malém písmu vás čekají skryté poplatky, automatické prodloužení, nemožné odstoupení. Česká legislativa jasně říká: smlouvy, v nichž je výrazně nerovnovážné postavení pro spotřebitele, jsou za hranicí.
Obchodník vám může říkat, že „to je jen podpis k registraci“ nebo že „se nic nemění, bude to jen pro naši evidenci“. Ale právě takové formule bývají úvodem k tomu, že v malém písmu souhlasíte s tím, že například platíte vyšší servisní poplatek, že jste závazní na určitou dobu nebo že nemáte právo odstoupit. Ačkoli zákon o ochraně spotřebitele hodnotí takové smluvní podmínky jako nepřiměřeně jednostranné a může je nechat neúčinné.
Proč jste právě vy cílem
Důchodci bývají vybranou skupinou — často mají stabilní příjem, více volného času, možnost být doma při návštěvě. Firmy využívají psychologii: „prodej na místě“, tlačenice, sliby „výhodné nabídky“. A protože smlouvy bývají složité a s malým písmem, mnoho lidí ani neví, co podepisuje. Například doložka, která stanoví, že smlouva se automaticky obnovuje na novou periodu, pokud neoznámíte zrušení nejpozději měsíc předem.
Co udělat, abyste se nenechali zblbnout
-
Nikdy nepodepisujte dokument, pokud jste si ho nečetli úplně — včetně posledních stránek a toho nejmenšího písma.
-
Vyžádejte si kopii dokumentu — v času, abyste si mohli vše klidně prostudovat. Nenechte se tlačit „tady a teď“.
-
Vyhledejte radu: zavolejte rodině, známému, nebo se poraďte na pobočce spotřebitelského úřadu. Vědět, jestli je smlouva férová, není žádná ostuda.
-
Pokud už jste něco podepsali a objevili jste překvapivé podmínky — kontaktujte organizaci pro ochranu spotřebitele. Nerovné smluvní podmínky mohou být neúčinné.
Nenechte si utéct peníze pod záminkou „výhodné nabídky“. Ten malý řádek na konci může znamenat měsíce platby navíc nebo nemožnost změny. Chraňte se, čtěte, zapomeňte na tlak a nechte si čas. Nikdo nemá právo vás nutit podepsat něco, čemu nerozumíte.