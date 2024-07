Na Donalda Trumpa se někdo pokusil spáchat atentát

Na bývalého prezidenta Spojených států a kandidáta na tutéž funkci Donalda Trumpa zřejmě někdo vystřelil během předvolebního mítinku v Pensylvánii. Zaznělo několik výstřelů, Trump se chytil za pravé ucho a schoval se za pultík. Následně jej členové tajné služby obestoupili a odvedli do svého automobilu a eskortovali do bezpečí. Trump sám ještě během této akce pozdvihl pěst a bylo vidět, že krvácí z horní části pravého ucha.

V tuto chvíli Trump již z bezpečí a po ošetření vzkázal, že je „v pořádku“. Stejně tak šéf tajné služby potvrdil, že prezidentský kandidát je v bezpečí.

Prozatím nemáme žádné další informace. Pokud o atentát nebyl oficiálně potvrzen, nicméně okolnosti tomu zatím nasvědčují. O dalším vývoji událostí vás budeme informovat.

Shooting just happened at The Trump rally pic.twitter.com/Xs1dVL1H3T

Aktualizováno 1:16 - Podle prvních, nepotvrzených zpráv byl střelec na místě zabit bezpečnostními složkami. Objevilo se video s policisty nesoucími tělo, není ovšem zatím jasné, zda jde o střelce nebo možnou oběť jeho střelby. Podle očitých svědků minimálně jednoho člověka zasáhly střely, které minuly Trumpa.

Aktualizováno 1:35 - Úřad šerifa potvrdil, že zemřel střelec a jeden člověk z davu.

Footage of Trumps shooter being dragged out of the rally by police pic.twitter.com/nvoP9qOHY9