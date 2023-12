MZV doporučuje necestovat do islandské oblasti u Grindavíku, erupce sopky může trvat i měsíce

Když v roce 2010 vybuchla na Islandu sopka Eyjafjallajökull, nastal chaos a výpadky v letecké dopravě. A teď pozornost světa upoutala další erupce, situace ale není tak dramatická jako tehdy. Ministerstvo zahraničních věcí nicméně doporučuje lidem, aby kvůli sopečné aktivitě na Islandu necestovali do tamní oblasti u města Grindavík na poloostrově Reykjanes (ZDE).

Sopečná erupce ale nemá vliv na leteckou dopravu, provoz mezinárodního letiště Keflavík není narušen. „Oblast je v současné době uzavřena pro veškerou dopravu, zatímco záchranáři a vědci hodnotí situaci. Islandské úřady důrazně žádají, aby se lidé do oblasti Svartsengi, Grindavíku a Blue Lagoon nevydávali jak z důvodu vlastní bezpečnosti, tak aby nenarušili práci zasahujících složek,“ uvedlo ministerstvo.

Island je oblíbenou destinací, která láká turisty syrovou přírodou. Ta nyní demonstrovala svou sílu, když na poloostrově Reykjanes na jihozápadě země vybuchla v noci na úterý sopka. Vytvořila majestátní ohnivou podívanou.

Intenzita erupce od pondělního večera podle místních úřadů zeslábla, ještě ale není konec. Islandský ministr zahraničí Bjarni Benediktsson prohlásil, že může trvat týdny až měsíce. Cestovat na Island však lze bez problémů: Erupce je omezena pouze na Reykjanes, drtivá většina země je tedy bezpečná. Nicméně nebezpečí vám nebude hrozit ani na poloostrově, pokud se budete držet co nejdál od rybářského městečka Grindavík.

„Výbuch lidské životy neohrožuje,“ ubezpečila islandská vláda, která se na erupci dobře připravila. Již v listopadu nechala Grindavík a okolní osady evakuovat kvůli desítkám tisíc seismických otřesů, v jejichž důsledku pukal i asfalt.

Celkem byly evakuovány čtyři tisíce lidí. Navíc úřady zavřely oblíbené geotermální lázně Modrá laguna. Ty chrání před lávou bariéry. Takže pokud chcete cestovat na Reykjanes, lázeňské teplé vody budete muset oželet.

Islandský meteorologický úřad (IMO) původně varoval, že se láva pohybuje na jihozápad a že může směřovat právě na Grindavík. Zatím ale nejsou informace, že by ohrožovala domy a městskou infrastrukturu.

Letecká doprava

Pokud se chystáte do Reykjavíku, platí zde výstrahy před riziky znečištění ovzduší sopečným plynem. Nicméně nedošlo k tomu, že by město přímo zahalil oblak sopečných plynů. Pro turisty směřující do islandské metropole platí, že by měli sledovat aktualizované informace o znečištění ovzduší, v tomto případě totiž hraje roli proměnlivý vítr.

Erupce sopky Eyjafjallajökull v roce 2010 na týden ochromila leteckou dopravu nad polovinou evropského kontinentu. Tehdy bylo zrušeno deset tisíc letů. V případě nynější erupce tento scénář nenastal a letecká doprava funguje normálně.

„Tento typ erupce obecně neprodukuje mnoho popela,“ cituje televize Sky News profesora v oblasti klimatu a sopek na Bristolské univerzitě Matthewa Watsona. Láva začala tryskat z téměř čtyři tisíce kilometrů dlouhé pukliny v zemi.

Islandská vláda v úterý ubezpečila, že nebyly přerušeny žádné lety a mezinárodní letové koridory dle jejího vyjádření zůstávají otevřeny. Normálně funguje i národní letiště Keflavik, vstupní brána pro turisty směřující do Reykjavíku.

Na celém světě probíhá 40 erupcí, aniž by nějak zasáhly leteckou dopravu, píší Sky News. Letecké společnosti situaci sledují, a totéž doporučují i turistům. Cestovat na Island je bezpečné a mělo by to být bez komplikací. Sopečné erupce jsou ovšem nepředvídatelné a situace se může kdykoli změnit. Je proto důležité sledovat nejnovější informace o erupci i letecké dopravě.