Muže v nemocnici zabilo zdánlivě rutinní vyšetření. Tohle se ale může stát i vám

21. 7. 2025 – 11:05 | Zpravodajství | Alex Vávra

Rutinní vyšetření v newyorském centru magnetické rezonance se změnilo v hrůznou tragédii. Muže, který měl na krku kovový řetěz, vtáhl aktivní MRI přístroj s takovou silou, že následkům zranění podlehl.

V zařízení magnetické rezonance na Long Islandu došlo k otřesné tragédii, která otřásla nejen veřejností, ale i lékařskou komunitou. Jedenašedesátiletý muž zemřel poté, co ho extrémně silné magnetické pole aktivního přístroje MRI vtáhlo do jeho konstrukce. Muž měl na krku těžký kovový řetěz s masivním zámkem, který běžně používal při posilování. Tento zdánlivě nevinný předmět se proměnil v příčinu jeho smrti.

K nehodě došlo ve zdravotnickém centru Nassau Open MRI ve městě Westbury, stát New York. Přístroj byl v provozu, když muž bez povolení vstoupil do vyšetřovací místnosti. Dle výpovědí se do místnosti dostal na žádost své manželky, která v té chvíli absolvovala vyšetření kolene a potřebovala pomoc při vstávání. Oslovila přítomného technika s žádostí, aby jí přivedl manžela, což se stalo osudným.

Jakmile muž vstoupil do prostoru, kde byl přístroj aktivní, magnet okamžitě zareagoval na kov na jeho těle. Řetěz se stal vodičem obrovské magnetické síly, která jej i s nositelem strhla k zařízení. Náraz byl tak silný, že muž utrpěl vážná poranění a zkolaboval přímo na místě. Přítomní se ho snažili odtrhnout od přístroje, ale síla magnetického pole byla příliš silná. Po převozu do nemocnice byl hospitalizován ve vážném stavu a o den později zemřel.

Magnetická rezonance jako smrtící stroj

Přístroje MRI využívají velmi silná magnetická pole k vytváření detailních obrazů vnitřních struktur těla. Technologie je běžně používaná k diagnostice nádorů, poranění nebo neurologických onemocnění. Magnetické pole těchto zařízení však nepůsobí pouze uvnitř – jeho dosah se šíří i do okolního prostoru. A právě zde se skrývá nebezpečí, které může mít fatální následky.

Kovové předměty se v blízkosti MRI stávají nekontrolovatelnými projektily. Nezáleží na velikosti – i malé klíče, mobilní telefon nebo část oděvu s kovovou výztuží se mohou v okamžiku proměnit v hrozbu. Síla, kterou magnet působí na feromagnetické materiály, je natolik silná, že by mohla bez problémů přes místnost odmrštit i invalidní vozík nebo kyslíkovou lahev. Přesně to se ostatně stalo v roce 2001, kdy v jiné nemocnici v New Yorku zemřel šestiletý chlapec poté, co ho při MRI zasáhla kovová kyslíková bomba.

Podle amerického Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv jsou podobné incidenty vzácné, avšak zcela zbytečné. Důsledná kontrola před vstupem do prostoru MRI je naprosto klíčová. Zdravotnický personál by měl každého pacienta, doprovod i personál pečlivě prohledat a zkontrolovat, zda nemají na sobě či uvnitř těla jakékoli kovové předměty. Pacienti s implantáty, jako jsou kardiostimulátory, inzulinové pumpy nebo kochleární implantáty, by do prostoru MRI vůbec neměli vstupovat.

Tragédie z Westbury je mrazivým připomenutím, že i technologie určená k záchraně životů se může v okamžiku změnit ve smrtící stroj. Stačí jediná chyba, jediné opomenutí, a následky mohou být nenapravitelné. Policie případ stále vyšetřuje a zdravotnické zařízení odmítlo k události poskytnout jakýkoli komentář.