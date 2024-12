Může jednotlivec změnit svět? Laterna magika uvádí novou inscenaci

Co všechno máme ve svých rukou? Od něhy skryté v láskyplném objetí přes zasazení květiny do hlíny až po mocenská gesta… Jsou to právě ruce, které převádějí lidské myšlenky v činy a inspiraci v díla. V prstech a dlaních se nám tak skýtá moc ovlivňovat svět. Do jaké podoby jej ale skutečně měníme? Odpověď hledá nová premiéra Laterny magiky In Our Hands.

V našich rukou. To je doslovný překlad názvu inscenace, v níž australský režisér a choreograf Darcy Grant divákovi předkládá pestrou paletu pohybového umění. Akrobacie, fyzické divadlo, tanec a parkour jsou na jevišti Nové scény doplněny o živou hudbu a multimédia. Pomyslná hlavní role není v tomto případě přiřazena žádnému z osmi účinkujících, nýbrž tématům jako je proměna světa či příčina a důsledek. „Hlavní otázkou je, jakou moc nad světem máme – ať už jako jednotlivci, jako společenství, na politické nebo globální úrovni. Nakolik máme možnost věci měnit? (…) Něco způsobit, něco ovlivnit a tím vyprávět příběh,“ říká v rozhovoru pro magazín Foyer k hlavnímu tématu inscenace její režisér Darcy Grant, jenž je přední osobností současného australského cirkusu. Ve své tvorbě propojuje divadlo, tanec a výtvarné umění. Pochází z odlehlého severoaustralského Queenslandu a jeho cesta k profesionální světové scéně vedla přes komunitní a mládežnický cirkus a vyvrcholila klíčovou rolí zakládajícího člena souboru Circa, kde jako akrobat působil dvanáct let. zdroj: Národní divadlo Na repertoár Laterny magiky tak přichází titul reprezentující světovou multižánrovou divadelní tvorbu, a to nejen v prostředcích, kterých využívá, ale současně i v kladení důrazu na aktivní dialog s divákem. „Doba, kdy jen sedíte v hledišti a necháváte před sebou hrát něco, co je odtržené od vaší zkušenosti, už snad konečně pomíjí,“ uzavírá Grant. V autorské inscenaci se představí například Matyáš Ramba, Jindřich Panský, Cécile Da Costa či Vanda Hejnová. Premiéry jsou 12. a 13. prosince 2024 na Nové scéně Národního divadla.

