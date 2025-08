Monarcha mezi květinami: Zkuste zahradnické tipy krále Karla III.

3. 8. 2025 – 10:17 | Zpravodajství | Alex Vávra

Král Karel III. je známý svou láskou k přírodě, ale jeho vztah k zahradničení sahá mnohem hlouběji než k okrasným květinám. Zahrada pro něj není dekorací – je způsobem života, manifestem udržitelnosti i nástrojem proměny společnosti.

Zatímco dějiny britské monarchie jsou plné bitev, korunek a protokolů, současný panovník, král Karel III., přepisuje královskou roli jiným způsobem – přes záhony, kompost a květináče. Karel není typem monarchy, který by si liboval v lesklých ceremoniích bez hlubšího smyslu. Místo toho si zvolil osobitou cestu: tichou, trpělivou, zakořeněnou v půdě a přírodě. Zahradničení pro něj není pouhé hobby – je to životní postoj, ekologické přesvědčení a způsob, jak se dotýkat něčeho skutečného v časech, které často působí odcizeně a odtrženě od přirozeného rytmu života.

Už jako princ z Walesu otevřeně mluvil o svém vztahu k rostlinám. V roce 1986 vyvolal pozdvižení, když prohlásil, že s rostlinami mluví a že mu „odpovídají“. Tisk si na něm smlsl – kreslíři ho líčili, jak si důvěrně povídá s květinami, satirické pořady si z něj dělaly legraci. Ale jak už to bývá, čas ukázal, že ten, kdo byl považován za podivína, byl ve skutečnosti průkopníkem. Dnes se výzkumy vážně zabývají vlivem zvuku na růst rostlin, a ukazuje se, že komunikace s přírodou nemusí být jen metaforou.

Highgrove: Zahrada jako manifest

Své ekologické myšlenky přetavil Karel do konkrétní podoby na panství Highgrove v Gloucestershire. Když jej získal v roce 1980, byla to standardní venkovská usedlost s trávníky, živými ploty a několika stromy. Dnes je z Highgrove živý přírodní organismus – pečlivě řízený, a přitom zcela přirozený. Pěstuje se zde podle zásad ekologického zemědělství, bez chemikálií a s důrazem na obnovu biodiverzity. Voda z okapů se zachytává do cisteren, kompost je vyráběn přímo na místě, a každá výsadba je promyšlená tak, aby podporovala nejen krásu, ale i rovnováhu.

V zahradě se mísí divoké louky s formálními trvalkovými záhony, léčivé byliny s růžovými keři, užitkové rostliny s dekorativními. Stromy zde nejsou jen kulisou – jsou centrem kompozice. Staré jabloně, hrušně a lípy tvoří páteř prostoru, který dýchá klidem, kontinuitou a péčí. Vše je zde navrženo s hlubokým respektem k cyklům přírody. Král se netají tím, že zde sám sází, okopává a pozoruje. Příroda mu není dekorací – je partnerem, bytostí, se kterou člověk žije v dialogu.

zdroj: Profimedia.cz

Od koníčku ke královské odpovědnosti

Zahradničení se pod jeho vedením proměnilo ze „zábavy pro postarší dámy“ v relevantní ekologické gesto. Karel dlouhodobě prosazuje důležitost vztahu k půdě – ať už jde o drobnou městskou zahrádku, školní dvorek nebo rozsáhlý sad. Jeho veřejná činnost se opírá o podporu komunitního zahradničení, vzdělávacích projektů, ekologických značek a programů na ochranu půdy a vody. Značka Duchy Originals, kterou založil, propaguje biozemědělství, a výtěžek z ní jde na charitu.

Zahradničení v jeho podání není jen o rajčatech a růžích. Je o hlubším uvědomění, že jsme součástí ekosystému, který potřebuje rovnováhu a péči. V jeho knize Harmony: A New Way of Looking at Our World vyjadřuje Karel přesvědčení, že většina problémů dnešního světa – klimatických, společenských i duchovních – pramení z narušení přirozeného řádu. Řešení? Naslouchat rytmu přírody, hledat harmonii, vrátit se ke kořenům.

Zahradničení jako společenský pohyb

Jeho přístup nachází stále větší odezvu. Dříve považované za podivínství, dnes vzkvétá jako životní styl nové generace. Mladí lidé objevují půvab práce s hlínou, pěstování vlastních bylinek, tichého soustředění na zahradě. V době přetížení informacemi, digitální závislosti a neustálého tlaku se zahradničení stává útočištěm, formou terapie i protestem proti konzumnímu tempu života. Růst rostliny nelze urychlit algoritmem. Je třeba čekat, být pozorný, trpělivý. A právě to učí.

Královská účast na výstavě Chelsea Flower Show každoročně připomíná, že i král může být zahradníkem. Ne z povinnosti, ale z přesvědčení. V zemi, která si zakládá na zahradnické tradici, působí Karel nikoli jako vzdálený monarcha, ale jako někdo, kdo chápe, proč lidé milují hlínu mezi prsty a semínka ve dlaních. Královská role se často definuje pompou a vzdáleností. Karel ale ukazuje jiný způsob vládnutí – skrze péči, trpělivost a vztah k zemi. Nechce řídit lidi silou, ale inspirovat je příkladem. Ukazuje, že vládnout se dá i s hráběmi v ruce. A pokud někdo stále pochybuje o významu slov pronesených ke květinám, stačí se projít jeho zahradou. Je tichá. Ale odpovídá.