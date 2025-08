Nečtete text drobným písmem? Přicházíte tak o peníze

3. 8. 2025 – 10:18

Podvod na seniora | zdroj: AI DALL-e

Podepisujete smlouvy bez brýlí? Pokud se rozhodnete ignorovat to, co je napsáno drobným písmem, platíte za to zbytečné peníze a často hodně.

Malá písmena = velké překvapení Když vám přijde „výhodná nabídka“ na levný tarif, láká nižší zálohy a žádné skryté poplatky. V nabídkovém dopise však bývá v mikroskopickém písmu uvedeno: automatické prodloužení na několik let, sankce při odstoupení, nebo přesměrování plateb. Stačí nepozornost a brzy zaplatíte tisíce. Obchodníci nebo podomní zástupci spoléhají na to, že starší lidé nemají po ruce brýle nebo smlouvu nechtějí detailně číst. Malý text v závěru smlouvy obsahuje vše, co byste nikdy dobrovolně nepodepsali, ale vy se už zavázali. Proč se to týká právě seniorů? Podle České obchodní inspekce obsahuje výrazná většina kontrolovaných případů nedostatky právě v oblasti internetových a distančních smluv, ty nejasnosti a skryté podmínky se objevují v 87 % případů. Energetičtí podvodníci, tzv. energošmejdi, v roce 2024 dokonce zaznamenali více než dvojnásobek stížností než v předchozím roce, často cílí právě na seniory s nabídkami, které “vypadají dobře, chudákem se ale stanete”. A Česká bankovní asociace varuje, že rostoucí počet seniorů podepisuje smlouvy na finanční nebo pojistné služby, aniž by věděli, jak vysoké jsou poplatky nebo podmínky a v malém písmu je to často vyděračsky skryté. Jak se chránit – hned a radikálně Nepodepisujte nic „na místě“ tady a teď. Požádejte si o smlouvu písemně, klidně si ji odnést domů, prohlédnout, přečíst. Vezměte si brýle nebo požádejte někoho, komu důvěřujete, aby přečetl malý text. V případě smluv mimo provozovnu máte podle občanského zákoníku (NOZ §1829) právo odstoupit do 14 dnů bez udání důvodu. Využijte toho, pokud najdete skryté nesrovnalosti. Nebojte se zeptat na to, co nerozumíte – a odmítat, pokud jste tlačeni nebo vnucováni. Skutečně seriózní firma umožní přemýšlet a nevyhrožuje časovým tlakem. Skrytý text, skutečné náklady Podpis bez brýlí může znamenat automatické prodloužení smlouvy, dodatečné poplatky nebo zařazení do předplatného bez vašeho souhlasu. V závěru dokumentu je často ukrytý automatismus: „souhlasím s měsíčním odběrem“, „pokuta za ukončení“, „cena platná pouze pokud neuvedete odstoupení“. A vy jste se právě na dlouhou dobu vázali. Drobný text v dokumentu není jen formalita... je to hlavní páska s pastmi. Ignorujete-li ho, hrajete podle pravidel obchodníků, kteří z vás chtějí vytáhnout peníze. Nenechte se nachytat kvůli drobnému písmu, chraňte své peníze tím, že budete číst, ptát se a nepodepisovat v rychlosti.