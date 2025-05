Ministr Blažek se rozhodl kvůli kauze s bitcoiny podat demisi

30. 5. 2025 – 17:24 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Ministr spravedlnosti Pavel Blažek se po dohodě s premiérem Petrem Fialou (oba ODS) rozhodl kvůli kauze s bitcoiny podat demisi.

Na síti X Fiala uvedl, že končící ministr má velké zásluhy na modernizaci české justice. Blažka k odstoupení z vlády vyzvala opozice kvůli kauze bitcoinů darovaných ministerstvu spravedlnosti. Resort přijal bitcoiny za miliardu korun od muže odsouzeného za obchod s drogami. Blažek uvedl, že si není vědom žádného nezákonného jednání.

"Po dohodě s předsedou vlády Petrem Fialou jsem se rozhodl podat demisi na funkci ministra spravedlnosti. Nejsem si vědom žádného nezákonného jednání. Nechci ovšem poškozovat pověst vlády ani vládní koalice," napsal Blažek.

Kryptoměnu daroval ministerstvu Tomáš Jiřikovský, který v roce 2017 skončil ve vězení za zpronevěru, obchod s drogami a nedovolené ozbrojování. Provozoval on-line tržiště pro prodej drog a v roce 2021 byl propuštěn z vězení. Ministerstvu daroval 30 procent bitcoinů z peněženky, kterou policie odsouzenému zabavila a po propuštění z věznice vrátila. Pokud by se podle Blažka prokázalo, že i zbývající bitcoiny pocházely z trestné činnosti, stát by je zkonfiskoval. Věcí se zabývá policejní Národní centrála proti organizovanému zločinu.

Vrchní státní zastupitelství v Olomouci prověřuje kauzu související s darem pro podezření ze tří trestných činů včetně zneužití pravomoci úřední osoby a legalizace výnosů z trestné činnosti. Případ policisté prověřují také pro podezření ze zločinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy. Informoval o tom dnes olomoucký vrchní státní zástupce Radim Dragoun.

"Není zatím nijak právně prokázáno, že by (peníze) pocházely z trestné činnosti. To je na policii a soudech, aby to prokázaly, ale žádné rozhodnutí o tom, že jsou z trestné činnosti, neexistuje. Pokud se to prokáže, stát zbytek stejně zkonfiskuje," podotkl dnes Blažek.