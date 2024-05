Microsoft dále investuje do americké infrastruktury. Postaví datové centrum za desítky miliard

Americká softwarová společnost Microsoft plánuje vybudovat v americkém státě Wisconsin moderní datové centrum za 3,3 miliardy dolarů (zhruba 77 miliard Kč).

Oznámila to dnes americká vláda a později i Microsoft. Podle něj by investice měla podpořit inovace v oblasti umělé inteligence (AI). O investici na dnešní návštěvě Wisconsinu hovořil také americký prezident Joe Biden.



"Tato nová infrastruktura pomůže firmám ve Wisconsinu a po celé zemi rozvíjet a využívat nejpokročilejší cloudové služby a rovněž aplikace s AI," uvedl Microsoft v tiskové zprávě. Podle Bidena bude mít investice Microsoftu význam pro celý svět.



Datové centrum Microsoftu bude na stejném místě, kde tchajwanský výrobce elektroniky Foxconn plánoval postavit továrnu za deset miliard dolarů. Než Foxconn své plány drasticky omezil, tehdejší americký prezident Donald Trump investici označil za "osmý div světa".



"Můj předchůdce učinil slib, který porušil," uvedl dnes Biden. "My sliby dodržujeme," dodal.



Při stavbě datového centra by podle tiskové zprávy Bílého domu mělo vzniknout 2300 stavebních míst. Centrum by pak mělo poskytnout práci zhruba pro 2000 lidí.



Demokrat Biden usiluje o znovuzvolení do funkce a Wisconsin je jedním ze sedmi států, které jsou k tomu důležité. Biden letos do Wisconsinu zavítal už počtvrté.