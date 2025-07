Máte doma peníze? Tak takhle o ně přijdete!

16. 7. 2025 – 13:29 | Zprávy | Anna Pecena

Schováváte si úspory do skříně, mezi ručníky nebo pod polštář? Pak můžete rovnou napsat zloději vzkaz: „Pojď si pro ně.“ Desítky tisíc seniorů v Česku dál věří, že hotovost doma je bezpečnější než účet. Jenže realita je krutě opačná.

Před zlodějem vás skříň neochrání

V posledních letech eviduje policie stovky případů, kdy se zloději zaměřili výhradně na domácnosti seniorů. Vědí přesně, co hledají: hotovost. Nepotřebují televizi ani počítač. Jdou po obálkách, šuplících, skříních, za obrazy, do nádobí i pod koberce. Zkušený pachatel najde většinu takových úkrytů do 15 minut. A víte proč? Protože jsou pořád stejné.

Zvlášť rizikové jsou panelové domy bez kamer, byty s pootevřeným oknem nebo neaktivním alarmem, a situace, kdy je důchodce přes den v nemocnici, u rodiny nebo prostě mimo obydlí. Zloději se často dostanou do bytu pod záminkou revize, sociální pomoci nebo falešného příbuzného. A když už mají jednou nohu uvnitř, vědí, co dělají.

Nedůvěřujete bankám? Připravujete se o jistotu

Mnoho seniorů říká: „Banka si bere poplatky, doma to mám pod kontrolou.“ Jenže skutečnost je jiná. Peníze uložené doma vám nikdo nepojistí. Pokud je odnese zloděj nebo shoří v požáru, nedostanete zpět ani korunu. Oproti tomu jsou vklady v bankách ze zákona pojištěné až do výše 100 000 eur – tedy přes 2,5 milionu korun.

Často se také stává, že senior peníze doma „zapomene“ – například po mrtvici, úrazu hlavy nebo náhlé hospitalizaci. Pak se o nich nedozví ani příbuzní, ani notář. V lepším případě peníze navždy zmizí, v horším je objeví někdo cizí a mlčí.

Bezpečněji, chytřeji, levněji

Pokud vám bankovní účet nahání hrůzu, existuje řada bezpečnějších a přitom jednoduchých možností:

Spořicí účet – oddělený od běžného, bez poplatků a s přístupem přes pobočku.

Termínovaný vklad – pro dlouhodobější uložení peněz s vyšším úrokem.

Vkladní knížka – funguje i bez internetu a je stále dostupná u některých bank.

Bezpečnostní schránka – pro hotovost, šperky nebo dokumenty, za pár stovek ročně.

Nemusíte mít internet ani chytrý telefon – banky dnes umí vše vyřídit osobně nebo přes jednoduchý výpis. Některé dokonce nabízí výběr hotovosti přes poštu nebo přímý výběr s pomocí asistenta.

Nenechte se připravit o celoživotní úspory

Možná máte pocit, že „doma to máte jisté“. Ale zeptejte se sami sebe: Co se stane, když přijde zloděj? Požár? Nečekaná hospitalizace? Dnes vám pár tisíc korun v kredenci možná připadá jako jistota, ale zítra mohou být pryč.

Vaše úspory mají cenu. A je načase, aby byly chráněny stejně, jako jste celý život chránili vy své blízké.