Mapa českých webových médií. Hlavní proud, bulvár, investigace, dezinformátoři a ti druzí

Jak rozdělit a popsat webová média na českém internetu? Pokusil se o to sémiotik Josef Šlerka v rámci projektu Mapa médií, který vznikl ve spolupráci s Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky. Nabízí osm základních typů zpravodajských webů – od seriózních, přes bulvární až po vysloveně antisystémové (nebo chcete-li dezinformační), píše Robert Malecký na webu Hlídací pes.

Klasifikace zhrub 60 webů vychází z podobností publika, které na ně přichází. Doplněna je o další parametry, jako je struktura návštěvnosti a obsah.

Weby byly rozčleněny do těchto základních kategorií.

Hlavní proud: idnes.cz, lidovky.cz, aktualne.cz, novinky.cz, tiscali.cz, ceskenoviny.cz, irozhlas.cz, metro.cz, ihned.cz, denik.cz, e15.cz, seznamzpravy.cz, info.cz, respekt.cz, tyden.cz, reflex.cz, euro.cz

blesk.cz, ahaonline.cz, super.cz, expres.cz, g.cz, extra.cz Analyticko-investigativní: reportermagazin.cz, neovlivni.cz, hlidacipes.org

reportermagazin.cz, neovlivni.cz, hlidacipes.org Politický bulvár: parlamentnilisty.cz, prvnizpravy.cz, eurozpravy.cz

parlamentnilisty.cz, prvnizpravy.cz, eurozpravy.cz Stranické deníky: halonoviny.cz

halonoviny.cz Názorové deníky: blisty.cz, echo24.cz, a2larm.cz, forum24.cz, denikreferendum.cz, literarky.cz

blisty.cz, echo24.cz, a2larm.cz, forum24.cz, denikreferendum.cz, literarky.cz Market-Driven Media: stars24.cz, extrastory.cz, instory.cz, ctidoma.cz, nasregion.cz, denikplus.cz, globe24.cz, krajskelisty.cz

Antisystémové weby: bezpolitickekorektnosti.cz, eportal.cz, freeglobe.cz, nwoo.org, pravyprostor.cz, novarepublika.cz, tadesco.cz, pravdive.eu, casopis-sifra.cz, outsidermedia.cz, protiproud.cz, svobodny-vysilac.cz, czechfreepress.cz, aeronet.cz, zvedavec.org, ac24.cz, svobodnenoviny.eu, vlasteneckenoviny.cz. rukojmi.cz. ceskoaktualne.cz. euportal.cz. casopisargument.cz, skrytapravda.cz, stredoevropan.cz

"Zaměřili jsme se na ty, které působí hlavně jako internetové zpravodajské servery, vynechali jsme tedy kupříkladu web ČT 24," uvádí Josef Šlerka. Vyloučeny byly rovněž weby úzce tématicky orientované, tedy oborové, a výslovně regionální.

K označení médií hlavního proudu Šlerka říká, že nejde o média, která by byla bez hodnotové nebo názorové orientace novinářů. Naopak označení názorový deník nemá implikovat, že jsou v něm uveřejněné texty automaticky zkreslené či ve sporu z novinářskou dobrou praxí. "Řada názorových deníků využívá toto sebeoznačení pro jasné odlišení právě od médií hlavního proudu," uvádí autor Mapy médií.

Pro první třídění byla východiskem data o tom, jak jsou si podobná publika, která lajkují posty různých zpravodajských i zábavních serverů na Facebooku (podrobnější popis metodologie lze nalézt na serveru Databoutique).

V grafu jsou dobře vidět tři základní shluky. V červeném jsou weby, které jsou charakterizované publikem s výrazně protisystémovým laděním. V zeleném jsou bulvární média a média pro ženy. Tedy média zaměřené na zábavu a tzv. soft news. Konečně pak v posledním shluku vidíme ostatní servery.

Tyto servery v levé dolní části modrého shluku lze charkaterizovat jako weby hlavního proudu s pestrým tématickým záběrem a směrem doprava nahoru pak přibývají servery se specificky politickým zaměřením. Jsou tu média, u nichž existuje jasná politická orientace a která se občas sama označují jako názorové deníky, až po menší a malé projekty zaměřené na analyticko-investigativní zprávy.

Mezi ně byl zařazen i HlídacíPes.org.

Pro druhé třídění byla využita služba Alexa Rank. Ta nabízí přehled překryvu mezi publiky jednotlivých webů.

"Při analýze shluků se opět objevily zřetelně odlišitelné shluky antisystémových webů a menších názorových a analyticko-investigativních webů. V shluku většinového publika vystoupil pak zřetelně shluk tmavě zelených médií. Při bližší analýze se ukázalo, že část z nich je charakteristická tím, že mají převažující obsah tzv. soft news a zábavového obsahu, případně přetiskují hojně zpravodajství ČTK," uvádějí autoři analýzy.

Tyto weby (tmavě zelené vlevo dole) vypadají jako projekty zaměřené primárně na generování obsahu přizpůsobeného příjmu z reklamy, a proto jsme byly označeny jako tzv. market-driven media.

Zajímavé místo v těchto analýzách sehrávají podle Šlerky Parlamentní listy, které se pohybují mezi světy většinových médií a antisystémovými. „Zejména pro Parlamentní listy je typicky značný záběr do politické a názorové šíře. Díky tomu, že poskytuje platformu pro celé názorové politické spektrum, a to včetně těch názorů, které jsou již typické pro tzv. antisystémové weby, tvoří pomyslný most mezi dvěma světy,“ říká Šlerka.

Tento segment byl označen jako politický bulvár.

Najděte si vlastní obsah

Druhou novinkou je pak možnost vyhledání obsahu prostřednictvím Google, ale už přizpůsobeného jednotlivým kategoriím. Tento nadstavbový vyhledavač najdete zde a umožňuje například vyfiltrovat obsah pouze analytických médií, nebo naopak médií antisystémových.

O tom, jak odlišné vidění světa potom použití filtru nabízí, svědčí následující ukázky.

Použili jsme vyhledavání podle klíčových slov "česká justice" nejprve na média hlavního proudu, potom na analyticko-investigativní weby a nakonec na weby protisystémové.

Robert Malecký pro Ústav nezávislé žurnalistiky