Makaróny se sýrem a cvrčky? Tento šéfkuchař chce změnit stravování ve světě

Podle Organizace pro výživu a zemědělství (FAO) konzumují po celém světě hmyz dvě miliardy lidí a v Evropě podle údajů z roku 2019 devět milionů lidí. Na světě existují více než dvě tisícovky druhů jedlého hmyzu, který je považován za „bílkovinovou bombu“.

Většině lidí hlavně v západním světě se přitom jenom z představy brouka na talíři zvedne žaludek. Lidská populace ale roste a je stále těžší ji uživit. Zdroje docházejí a mnohé kontinentální a mořské ekosystémy jsou ohrožené.

Produkce potravin se přitom bude muset zdvojnásobit, do roku 2050 nás tady totiž bude přes devět miliard. Nesmíme zapomínat, že produkce potravin si také vybírá svou daň na životním prostředí. Krávy jsou ještě horším znečišťovatelem než automobily.

Chov hospodářského dobytka vypouští zejména emise metanu. Živočišný průmysl generuje čtrnáct až sedmnáct procent umělých skleníkových plynů. Cesta telete ke steaku nás vychází velice draho, ale takový hmyz je nenáročný.

Cvrčci spořádají šestkrát méně krmiva než skot, čtyřikrát méně než ovce a polovinu krmiva prasat či drůbeže. Tento malý brouk přitom obohatí organismus o srovnatelné množství bílkovin, uvádí FOA.

V New Yorku si lze zajít na hmyzí speciality světově proslulého šéfkuchaře a ředitele organizace Brooklyn Bugs Josepha Yoona. On se považuje za velvyslance entomofagie, tedy využití hmyzu jako potraviny.

Propaguje myšlenku, že jedlý hmyz může zvýšit potravinovou bezpečnost, vytvořit inovativní potravinové systémy a poskytnout obživu lidem na venkově i ve městech. Jeho ambice dalece přesahují americký kontinent.

Cestuje po celém světě, aby se o potenciál jedlého hmyzu podělil. Jeho tématy jsou ale i inovace v „hmyzím zemědělství“, potravinová bezpečnost ve světě a klimatické změny. Zúčastnil se i loňského klimatického summit COP27.

