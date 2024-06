Lidovci čekají na sjezdu změny vedení, podle Čunka měl Jurečka skončit už dřív

Lidovci očekávají, že podzimní volební sjezd přinese změny současného vedení strany. Zda by měl funkci předsedy KDU-ČSL obhajovat Marian Jurečka, většina z oslovených politiků nechce předjímat. Senátor, starosta Vsetína, bývalý hejtman a někdejší šéf KDU-ČSL Jiří Čunek je nicméně přesvědčen o tom, že Jurečka měl skončit už před několika měsíci. Sjezd se koná v Olomouci 18. a 19. října, měsíc po krajských a senátních volbách.

"Vyjádřil jsem se už po (prosincové) střelbě na filozofické fakultě, že s ohledem na výsledky KDU-ČSL, nejen na tu komplikaci s večírkem, jsem byl přesvědčen, že už v té době měl odstoupit z pozice předsedy," řekl dnes Čunek ČTK.

Jurečka tehdy čelil kritice mimo jiné za to, že neukončil vánoční večírek na svém ministerstvu v den tragické střelby na Filozofické fakultě Karlovy univerzity, a za to, jak o této skutečnosti komunikoval s médii.

Jurečka začátkem února uvedl, že nebude na podzim obhajovat post předsedy lidovců, pokud strana nezíská v nadcházejících volbách dva europoslance, což se nestalo, neposílí senátorský klub a nedosáhne minimálně na jednu hejtmanskou funkci.

"Stanovil si nějaké podmínky, stanovil si je sám, asi ho do toho nikdo nenutil. Na základě těch podmínek je jasné, co má udělat, není to moc o nějaké diskusi. Podmínka nebyla splněna," uvedl dnes Čunek. Jurečka by tedy měl odejít z pozice předsedy, míní.

Lidovci by se podle Čunka měli zaměřit na krajské a senátní volby. Otázku předsednictví by měli řešit na sjezdu. "Určitě je více jmen, po volbách se ukáže, kdo by se o post měl ucházet," uvedl Čunek.

Jihomoravský hejtman Jan Grolich očekává, že na říjnovém sjezdu strany v Olomouci dojde ke změnám ve vedení. "Do sjezdu je ještě času hodně, ale o konkrétních představách bych nerad mluvil," řekl ČTK Grolich. Předseda středočeské KDU-ČSL Robert Pecha si myslí, že by Jurečka měl ve funkci setrvat do sjezdu, který rozhodne o tom, zda má, nebo nemá pokračovat. "Myslím si, že unáhlené změny předsedů nejsou nikdy ku prospěchu," dodal Pecha.

Jurečka chce zvážit kroky k vyvození osobní zodpovědnosti za výsledky nedávných eurovoleb, ve kterých jeho strana ztratila jeden z dvou mandátů, a věc prodiskutovat s dalšími členy vedení. V dopise stranickým kolegům uvedl, že zisk jednoho křesla nepovažuje za úspěch a sám sobě stanovil několik podmínek pro možnou obhajobu nejvyššího stranického postu. Je si vědom, že první z nich - zisk dvou mandátů v Evropském parlamentu - není splněna, uvedl.

Koalice Spolu získala o víkendu šest mandátů, vítězné hnutí ANO o jeden více. ODS ztratila jeden z původních čtyř, lidovci obhájili jen jedno ze dvou křesel v Evropském parlamentu a TOP 09 získala stejně jako v minulých volbách dva europoslance.