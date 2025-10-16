Dnes je čtvrtek 16. října 2025., Svátek má Havel
16. 10. 2025 – 10:04 | Anna Pecena

Lidl to rozjel naplno: akce týdne, na které budete stát fronty
Lidl nákupyzdroj: AI DALL-e
Od čtvrtka 16. října do neděle 19. října 2025 přichází Lidl s akcí, jakou dlouho nepamatujeme. Ceny letí dolů a nákupní horečka je na spadnutí – maso, káva i móda za částky, které znějí skoro neuvěřitelně!

Maso, ryby i sladké hity za hubičku

Nový leták Lidlu přináší podzimní smršť slev, jaká potěší každého, kdo rád ušetří, ale nechce slevit z kvality. Zelí hlávkové bílé kleslo na pouhých 8,90 Kč, mleté maso mix za 139,90 Kč je jistotou každé kuchyně a oblíbený nealkoholický Birell teď pořídíte jen za 18,90 Kč.

Milovníci ryb se mohou těšit na čerstvý filet z lososa s kůží v akčním balení. Kdo má radši klasiku, toho potěší sýr Gouda Pilos 250 g za výbornou cenu – ideální na sendviče i zapékání. A pro ty, kdo nedají dopustit na sladké, čeká slavný dort Marlenka 800 g, který se do víkendu určitě neohřeje.

Základní výbavu domácnosti pak doplní obří balení 32 rolí toaletního papíru Family Delicate, nebo silná káva Segafredo Intermezzo ve výhodném dvojbalení 2×1 kg. Na své si přijde každý – od ranních ptáčat po noční sovy.

Slevy nejen do lednice: móda a výbava do přírody

Lidl ale tentokrát nešetří ani na textilu. Do prodeje se dostává pánská outdoorová obuv Tahsis Mid AQX McKINLEY za 1 699 Kč – robustní, voděodolná a připravená na každý podzimní výlet. Rodiče ocení dětskou outdoorovou mikinu McKINLEY za 599 Kč, která zahřeje a zároveň vydrží i trochu drsnější zacházení.

V nabídce jsou i další kousky do přírody a pro volný čas, takže kdo chce spojit výhodný nákup potravin s praktickým doplněním šatníku, má teď ideální příležitost.

Rady zkušených nakupujících: jak z akcí vytěžit maximum

  • Slevy se mění rychle, proto se vyplatí dorazit hned ve čtvrtek ráno – oblíbené položky mizí bleskově.

  • U kávy a ryb sledujte dostupnost podle regionu, některé akce bývají limitované.

  • Oblečení a obuv se vyprodávají nejrychleji ve středních velikostech – nečekejte.

  • Ovoce a zelenina, například mango za 29,90 Kč, bývají lákadlem hned první den.

Lidl tak znovu potvrzuje, že umí nabídnout víc než běžné slevy. Kombinuje potraviny, domácí potřeby i módní sortiment a výsledkem je podzimní akční lavina, které jen těžko odolat. Pokud jste plánovali větší nákup, teď je ta pravá chvíle – tahle čtyřdenní cenová jízda se jen tak nebude opakovat.

Anna Pecena
Novinářka z Prahy, která se věnuje spotřebitelským tématům a praktickým radám ze světa financí. Zajímá ji, jak se velká čísla promítají do peněženek jednotlivců - od každodenních nákupů až po dlouhodobé finanční plánování. Sleduje trh, trendy i pasti, které mohou ovlivnit běžné rozhodování domácností. Kromě novinářské práce studuje vysokou školu, ve volném čase se věnuje historii, japonské kultuře a profesionálnímu tanci. Věří, že i finance mohou být čtivým tématem - když za nimi hledáme lidi, jejich potřeby a životní příběhy.

