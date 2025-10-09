Lidé mohou mít potíže s přihlášením do aplikace, ve které žádají o superdávky
9. 10. 2025 – 15:37 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Lidé mohou mít problémy s přihlášením do systému Jenda, přes který žádají o takzvané superdávky nebo o podporu v nezaměstnanosti.
ČTK to dnes kolem 13:30 řekla Kateřina Procházková, mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí. Chyba je podle ní na straně Microsoftu, který má technické problémy. Kvůli nim dochází k výpadkům aplikace a nestabilitě služby, uvedla. Na opravě se podle mluvčí pracuje. Očekává, že systém bude opět funkční po 15:00.
"Z důvodu technických problémů na straně dodavatele Microsoft může v současné době docházet k výpadkům a nestabilitě klientské zóny Jenda," řekla Procházková. Některým lidem, kteří podávají žádost o dávku, může podle ní systém spadnout při vyplňování žádosti. Radí proto s podáním počkat do odpoledních hodin, až bude systém opět plně fungovat.
Přihlášení do aplikace Jenda nebude fungovat ani o víkendu, uvedlo dříve během dneška ministerstvo. Mimo provoz bude od soboty 11. října od 14:00 do neděle 12. října do 20:00.
Takzvaná superdávka nahradila od října příspěvek na bydlení, dětské přídavky, příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení. Lidé, kteří některou ze čtyř podpor pobírali, budou muset o peníze od státu znovu do konce roku požádat. Mohou to udělat i osobně. Ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) už dříve řekl, že úřady práce by mohly do konce roku dostat 550.000 až 600.000 žádostí od nynějších příjemců i nových žadatelů, třetinu z nich elektronicky.