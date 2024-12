Lékaři se častěji setkávají se zápaly plic u dětí, někdy končí i v nemocnici

Lékaři se od podzimu častěji setkávají se zápaly plic u dětí, které způsobuje bakterie mykoplazma.

Hospitalizovaných jich bylo letos v pražské Všeobecné fakultní nemocnici (VFN) téměř 100, loni jednotky. Novináře o tom dnes informovaly zástupkyně Kliniky pediatrie a dědičných poruch metabolismu 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a VFN. Výrazně víc se letos šíří černý kašel, obvykle se vlny nákaz vracejí po několika letech, ale jejich pravidelnost byla narušena opatřeními proti šíření covidu-19. Během prosince odborníci očekávají nárůst chřipky a RS virů.

Celkově se nemocnost akutními infekcemi dýchacích cest podle dat Státního zdravotního ústavu od běžných chřipkových sezon neliší, jiné jsou ale dominující nemoci. "Velikou roli v aktuální situaci sehrála pandemie covid-19. Ta pozastavila běžnou cirkulaci některých infekcí, což zvýšilo vnímavost populace k nákazám, jako jsou černý kašel a plicní mykoplazmata," uvedla primářka kliniky Jana Augustínová.

Černý kašel představuje riziko zejména pro neočkované a děti do jednoho roku věku, mykoplazmata jsou podle lékařek příčinou hospitalizace řady starších dětí. "Týdně nám v ambulanci přibývají desítky dětí s příznaky infekce dolních cest dýchacích či se zápalem plic. Naštěstí u většiny dětí je možné pokračovat v léčbě antibiotiky ambulantně a jen menší část vyžaduje hospitalizaci a přechodnou kyslíkovou terapii," řekla dětská pneumoložka Jana Tuková z této kliniky.

Rodiče by podle lékařek neměli respirační infekce u dětí podceňovat, přestože průběh nemoci bývá většinou mírný. Především u nejmenších miminek je vhodná kontrola lékařem. "Vyhledat lékaře bezodkladně je třeba zejména v případě ztíženého dýchání a celkového vyčerpání dítěte," doplnila Tuková.

U nejmenších dětí je podle ní zásadní uvolňovat nos, například šetrným odsáváním hlenu nebo jemnými solnými kapkami. U dětí do dvou let nejsou vhodné volně prodejné léky tlumící kašel nebo ředící hleny. "Kojenci jsou závislí na dýchání nosem. Pokud nos není volný, tak jim to způsobuje dechovou námahu," vysvětlila.

Černý kašel se projevuje záchvatovitým vysilujícím kašlem, vedoucím často až k dávení. U kojenců se kašel objevit nemusí, budou mít ztížené dýchání nebo pauzy mezi dechy. Mykolazma se projeví bolestí v krku, zarudnutím hltanu nebo rýmou. "Je pro správnou diagnózu nepříjemná tím, že člověk nemá příliš mnoho příznaků," řekl přednosta 1. kliniky tuberkulózy a respiračních nemocí 1. LF UK a VFN Jiří Votruba. Projeví se podle něj až v době, kdy už je pacient poměrně dušný. U dospělých se s těmito zápaly plic podle něj lékaři na klinice potkávají zhruba dvakrát častěji než obvykle.

Počet úmrtí na zápaly plic u seniorů podle něj v posledním desetiletí podstatně klesá, zůstává ale z infekčních nemocí nejčastější příčinou úmrtí. Časté jsou zejména způsobeném pneumokoky nebo streptokokem. Častější jsou podle něj u pacientů, kteří nejsou v dobré fyzické kondici a které mohou i ohrožovat na životě. "Nutnost hospitalizace mladých a jinak zdravých jedinců bývá spíše výjimkou, i když i tento rok byl počet nutně hospitalizovaných také o něco vyšší než v minulosti," doplnil.